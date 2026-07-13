Rosalía confiesa por fin toda la verdad en 'Valle Salvaje': "María es mi hija"
- Una madre a la que le robaron su bebé: así se ha presentado ante Luisa y Bárbara
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Luisa y Bárbara no iban a dejar que pasase más tiempo sin contarle la verdad a Rafael. La situación con Rosalía, Leonor y la pequeña María se ha vuelto insostenible. Leonor le consiguió trabajo en palacio a Rosalía. Y Rosalía aprovecha cada momento que tiene para pasar tiempo con la bebé, incluso llegando al extremo de desaparecer con ella y huir del valle.
Por eso, han puesto a la joven contra las cuerdas: o dice la verdad, o llamarán a Rafael. Y le contarán todo. Así que Rosalía no ha podido más y ha roto con el secreto que llevaba cargando desde que llegó al valle. Por fin ha confesado toda la verdad.
Rosalía confiesa que le robaron a su hija
No parecía que la conversación fuese a terminar así. De hecho, Rosalía ha mostrado varias veces su rechazo a decir la verdad ante las hermanas, incluso en esta conversación. Pero cuando Luisa y Bárbara han declarado su intención de contarle todo a Rafael, incluido el papel de Leonor en la historia, la joven no ha sido capaz de contener su emoción: "Me parece un error y una injusticia", ha dicho.
Conocida por su fuerte temperamento y su carácter, Rosalía no se ha hecho pequeña frente a Bárbara y Luisa. Las ha encarado y, mirándolas de frente, les ha espetado: "Para ustedes es muy fácil porque ninguna ha sufrido lo que yo. No puedo contarles la verdad porque no me creerían".
"No puedo contarles la verdad porque no me creerían"
Ante su negativa, Luisa y Bárbara han anunciado que Rosalía había tomado su decisión, y que su decisión no es otra que dejarlo todo en manos del duque. Algo que ha encendido sobremanera a la joven, que ha ido más allá y le ha recriminado su falta de sensibilidad a las amigas.
Punto en el que Luisa casi no ha podido contener su ira: si alguien sabe de sufrir en este valle, es Luisa. No sólo trabajó hasta el último día de su embarazo, fruto de una violación, y atravesó un parto difícil y casi no vive para contarlo. También fue apresada por un crimen que no cometió y estuvo a punto de acabar con su vida en la cárcel. Por no hablar de que perdió a su mejor amiga, y carga con el fardo de ser la única testigo del cambio de los bebés.
Por eso ha sido tajante con Rosalía cuando le ha dicho: "Si tú supieras por lo que yo he pasado, te asustaría".
Ahí es donde Rosalía ha soltado la bomba: "¿Acaso tú has perdido un hijo? Porque yo sí, Luisa. A mí me robaron a mi niña. La parí viva y bien viva me la quitaron para entregársela al hombre que esperan, al duque. Yo soy la madre de María. La única y la verdadera".
¡Vaya manera de terminar el capítulo de 'Valle Salvaje'! No podemos perdernos los próximos episodios para ver cómo continúa esta historia.