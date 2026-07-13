Rosalía confiesa por fin toda la verdad en 'Valle Salvaje': "María es mi hija"

Luisa y Bárbara no iban a dejar que pasase más tiempo sin contarle la verdad a Rafael. La situación con Rosalía, Leonor y la pequeña María se ha vuelto insostenible. Leonor le consiguió trabajo en palacio a Rosalía. Y Rosalía aprovecha cada momento que tiene para pasar tiempo con la bebé, incluso llegando al extremo de desaparecer con ella y huir del valle.

Por eso, han puesto a la joven contra las cuerdas: o dice la verdad, o llamarán a Rafael. Y le contarán todo. Así que Rosalía no ha podido más y ha roto con el secreto que llevaba cargando desde que llegó al valle. Por fin ha confesado toda la verdad.

Rosalía confiesa que le robaron a su hija No parecía que la conversación fuese a terminar así. De hecho, Rosalía ha mostrado varias veces su rechazo a decir la verdad ante las hermanas, incluso en esta conversación. Pero cuando Luisa y Bárbara han declarado su intención de contarle todo a Rafael, incluido el papel de Leonor en la historia, la joven no ha sido capaz de contener su emoción: "Me parece un error y una injusticia", ha dicho. Conocida por su fuerte temperamento y su carácter, Rosalía no se ha hecho pequeña frente a Bárbara y Luisa. Las ha encarado y, mirándolas de frente, les ha espetado: "Para ustedes es muy fácil porque ninguna ha sufrido lo que yo. No puedo contarles la verdad porque no me creerían". Rosalía confiesa que María es su hijaRTVE