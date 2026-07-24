La 1 (12,7%), cadena líder del jueves con la entrevista a Zapatero, 'El perro andaluz' y 'Viaje al centro de la tele'

La 1 volvió a erigirse este jueves como la cadena líder de la jornada con un 12,7% de cuota de pantalla gracias a la combinación de actualidad, información y entretenimiento, siendo la cadena más vista en las franjas de madrugada (8,3%), mañana (19,7%) y prime time (12,5%). En su variada oferta, destacan los buenos datos de la entrevista al expresidente Zapatero en ‘Mañaneros 360’, la séptima entrega de ‘El perro andaluz’ y ‘Viaje al centro de la tele’.

Zapatero, entrevistado por Javier Ruiz en ‘Mañaneros 360’ La primera entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación registró un 23,3% de cuota, con una media de 997.000 espectadores y 1,7 millones de contactos. Se situó como primera opción indiscutible de su franja, a 11.9 puntos de la segunda opción. La entrevista obtuvo sus mejores registros en los tramos de edad de 65 a 74 años (28,4%), seguido por los adultos de 45 a 64 (23,4%), los de 25 a 44 (28,1%), y los jóvenes de 13 a 24 (21,8%). Por comunidades, consiguió sus cuotas más altas en Navarra (31,4%), Comunidad Valenciana (29,2%), Asturias (28,7%), Madrid (27,7%), Murcia (27,5%), Castilla y León (26,6%), Aragón (25,4%), País Vasco (25,1%) y Cataluña (24,7%). En conjunto, el magacín de Javier Ruiz y Adela González también fue líder de toda su franja con un 18,9%, 608.000 espectadores de media y más de 2,4 millones de contactos.

‘Viaje al centro de la tele y ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ Por la noche, ‘El perro andaluz’ volvió a mejorar sus datos y constató su buen momento con un 12,6% de cuota, dos puntos por encima de su inmediato competidor, 896.000 espectadores de media y 2,9 millones de contactos. El programa que conduce Manu Sánchez fue el más visto en todos los grupos de edad entre 13 y 74 años. Y por ámbitos geográficos destacaron sus registros en Andalucía (16,5%), Navarra (15,3%), Valencia (15%) y País Vasco (13,9%). El doble capítulo de ‘Viaje al centro de la tele’ fue líder del access prime time. En concreto, el segundo, centrado en los grandes éxitos de la música de los 80, fue lo más visto del jueves en La 1 con un 13,8% de cuota de pantalla y 1.296.000 espectadores de media. Más de 2,3 millones de personas vieron en algún momento este capítulo.

Informativos de referencia El Telediario Matinal fue líder absoluto de su franja con una cuota del 30,2%. Justo después, ‘La hora de La 1’, con Aida Bao y Álex Barreiro, también fue primera opción con un 22,2%. El Telediario 1 con Lourdes Maldonado al frente obtuvo un 14,9%, 1.299.000 espectadores de media y 2,1 millones de contactos. Por la noche, Javier Gutiérrez llevó al Telediario 2 hasta el 13,5%, una media de 1.093.000 espectadores y 2,1 millones de contactos. En cuanto al Informativo Territorial 1, este espacio alcanzó un 16,9% de cuota, igualando su segundo mejor dato obtenido en el año 2008. El informativo autonómico logró reunir a 1.550.000 espectadores de media en La 1 y fue la segunda entrega más vista desde 2011.

Las tardes de TVE: actualidad, deporte y cercanía La etapa 18 del Tour de Francia disputada entre Voiron y Orcieres Merlette se alzó con el liderazgo de la tarde con 1.060.000 espectadores de media y un 12,7% de cuota de pantalla. La victoria del ecuatoriano Richard Carapaz sumó más de 2,6 millones de espectadores únicos. ‘Directo al grano’ (9%), conducido por Gonzalo Miró y Martín Barreiro, fue la oferta más contactada en su franja (2.209.000 espectadores únicos). ‘Malas lenguas’ consiguió un 10,7% de cuota y 714.000 espectadores de media en La 1, con 1,5 millones de espectadores únicos. El espacio que conduce Jesús Cintora anotó en La 2 una cuota del 7,2% y 1,4 millones de contactos. Y ‘Aquí la Tierra’ alcanzó un 11,5% de cuota, con más de 1,6 millones de espectadores únicos.