Todas las perlas de José Mercé en 'El perro andaluz': ¡No se acuerda del nombre de su perro!

La visita de José Mercé a El perro andaluz ha dado muchos titulares, a cada cual más jugoso. El cantaor se ha mojado en todas y cada una de las preguntas que le ha planteado Manu Sánchez, sin morderse la lengua. Ha hablado de racismo, de identidad gitana, de fútbol y también grandes anécdotas, además de interpretar una versión muy personal de "Yo soy aquel", de Manuel Alejandro, y cantar por bulerías la alineación histórica de la Selección Española que nos ha dado el Mundial.

Argentina "no era merecedora de llegar a la final" La victoria de la Roja es el tema del momento. De ella habla José Mercé, sin pelos en la lengua. "A Argentina se le ha ayudado bastante en este Mundial", opina el artista. "El partido de Egipto me parece un robo y yo creo, con todos mis respetos para esa selección, que es tres veces campeona del mundo, que no era merecedora de llegar a la final", asegura. No es la única declaración deportiva que da en su entrevista. Afirma José Mercé que "el más flamenco" es Rodri, el capitán de la Selección: "Le han dado ya Balones de Oro y todo lo que tú quieras. La llave de oro del cante se la daba a Rodri". Él es "el que manda hoy en el fútbol español". La charla también da pie a bromear sobre los posibles fichajes del Real Madrid. Entre risas, Mercé se mete en el papel de director deportivo: "Estamos en ello", dice sobre un hipotético fichaje de Rodri. "Sí hay mucho interés, y mucho interés también en que venga Olise", asegura.

Sobre Rosalía: "No puede ejecutar el flamenco" El cantaor recuerda la polémica que surgió hace unos años a raíz de unas declaraciones sobre Rosalía y aclara cuál fue realmente su postura. "Yo nunca hablé mal de Rosalía. Dije que lo que hacía no era flamenco, que cantaba muy bien y tenía un gran talento", explica. Lejos de aquella controversia, Mercé revela que han hecho ya las paces: "A lo mejor hay sorpresas con Rosalía". El artista también pone en valor el talento de la cantante y recuerda que fue ella quien, tiempo después, lo incluyó entre las grandes figuras del flamenco. "Tiene un gran talento. Canta muy bien, es muy buena aficionada al flamenco. Le encanta el flamenco, pero por lo que sea ella no puede ejecutar el flamenco, así de claro", sentencia. EL PERRO ANDALUZ ¿Han hecho las paces José Mercé y Rosalía? El cantaor le envía un dardo envenado y suelta una gran exclusiva

"Existe mucho racismo en nuestro país" El programa recupera un reportaje del NO-DO sobre el pueblo gitano que sirve como punto de partida para reflexionar sobre los estereotipos que han acompañado históricamente a esta comunidad. Junto al trabajador social, escritor y activista José Vega de los Reyes, la conversación aborda cómo esos prejuicios siguen teniendo consecuencias en la actualidad. José Vega, José Mercé y Manu Sánchez durante su conversación.t José Mercé comparte uno de los momentos más emocionantes de la conversación al hablar de su hija, que acaba de doctorarse tras dedicar su tesis al acoso escolar. El cantaor reconoce que nunca imaginó vivir un momento así y confiesa que hubo unas palabras que lo desarmaron por completo: "Mi hija terminó su tesis diciendo: 'Me siento muy orgullosa de mis padres y de ser gitana'. Eso me llegó al alma. Las lágrimas se me caían". Un testimonio que, para Mercé, representa también el orgullo de una familia y de todo un pueblo. La conversación, junto a José Vega de los Reyes, deriva hacia el racismo, una realidad que, a juicio del artista, sigue muy presente. Aunque define a España como "un país de buenas personas" y pone como ejemplo la unión que se vive cuando la selección gana un Mundial, advierte de que "cuando hay una élite que inocula el racismo es cuando empezamos a tener problemas". Para José, los discursos de odio resurgen especialmente en los momentos de mayor dificultad: "Cuando hay mayores crisis siempre sale el virus del racismo y los niveles vuelven a subir". Mercé, Kiki Morente, Lagartija Nick y Manu conversando tras la actuación.t

"No me acuerdo del nombre de mi perro" Uno de los momentos más increíbles se ha producido durante el confesionario. Al mencionar José Mercé a su perro, Manu Sánchez le pregunta su nombre y el artista no es capaz de recordar cómo se llama durante un buen rato: "He tenido tantos perros que ya ni me acuerdo. Ahora mismito te lo juro que no me acuerdo del nombre del perro". "O le pones un nombre o entra Chenoa de fiscalía y entra de oficio", le advierte el presentador. Al rato logra recordar el nombre de este pomerania que lleva en la familia desde hace 11 o 12 años. "Se llama Boro mi perro", dice finalmente, antes de recordar a los otros perros que le han acompañado a lo largo de su vida. Roco, Lío... "Mi Lío quitaba el sentido. A ese le faltaba hablar nada más", cuenta. Sobre ellos comparte anécdotas en su entrevista.

"Un invento de los americanos" La entrevista toma un giro inesperado cuando Manu Sánchez le pregunta por una de las teorías en las que José Mercé cree firmemente. El cantaor no tiene ninguna duda: está convencido de que el ser humano nunca llegó a la Luna. Entre risas, asegura que siempre le ha parecido muy extraño que todo se redujera a aquellas imágenes históricas. "Tenemos muy poca información. Vimos al hombre andar por allí y nunca más", comenta, defendiendo con humor una teoría que lleva años sosteniendo. Y, por si la Luna fuera poco, la conversación da un salto hasta Osama Bin Laden. José Mercé reconoce que la versión oficial nunca le ha convencido. "Un hombre que se crió en Estados Unidos pero luego formó un lío enorme... No me cuadra nada", afirma, hasta el punto de creer que toda la historia fue "un invento de los americanos". Eso sí, cuando Manu Sánchez cambia radicalmente de tema y le pregunta "¿Ese pelo es tuyo?", la respuesta llega sin dudarlo ni un segundo: "Sí".