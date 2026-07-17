Boris Izaguirre al borde de las lágrimas al hablar de Venezuela y su sentimiento de culpa

Boris Izaguirre llega al programadispuesto a hablar de todo. Con la libertad, el sentido del humor y la ironía que siempre lo han caracterizado, el escritor y comunicador protagoniza junto a Manu Sánchez una entrevista que transita con naturalidad entre la actualidad internacional, la política española, la inmigración, la televisión y su propia trayectoria personal. Manu Sánchez le ha alabado por llegar vestido de verde y blanco, como la bandera de Andalucía. Pero Boris matiza. "Es blanco y azul, pero un azul muy pálido. Lo repito en los calcetines, porque ahora mi marido es mi manager es mi estilista", dice el presentador y escritor, que lleva veinte años con Rubén, su pareja.

Su Venezuela natal La conversación arranca inevitablemente en Venezuela, su país de origen, donde Boris analiza la situación que atraviesa el país tras el terremoto. Al hablar de las cifras oficiales de fallecidos y desaparecidos, lanza una reflexión que resume la complejidad del momento: "Todo esto es doloroso, tremendamente doloroso pero, en una dictadura, los datos son muy difíciles. No es fácil intentar conseguir saber cuáles son verdad y cuáles no. Pero mi padre, con 95 años, está convencido de que esta vez, gracias a la ayuda internacional, la verdadera recuperación de Venezuela va a existir". También aborda la intervención de Donald Trump en Venezuela y reconoce que fue un episodio que vivió con enorme preocupación. Confiesa que no le gustó nada escuchar los planes del presidente estadounidense y admite que todavía arrastra un sentimiento de culpa por haber abandonado su país hace tantos años. Sin embargo, asegura haber encontrado el sentido de aquella decisión: "Los venezolanos somos capaces de transformarnos y transformar la sociedad en la que nos integramos. Yo he colaborado mucho en hacer sentir a este país feliz con su sentido de la libertad y del humor. Eso es lo que le ha llevado a ser la potentísima democracia que es hoy en día".

El sentimiento de culpa de Boris Boris se emociona al hablar del terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio y siempre la misma pregunta. "Me siento muy culpable, como la de la gente que nos fuimos de nuestros países de origen. Tengo una culpa que te acompaña toda la vida ¿Por qué me fui, por qué me marché? Por qué la solución para conseguir la vida que deseo es marcharse del lugar en el que nací. Yo intentando a creer que nací en el lugar equivocado", dice entre lágrimas. Pero enseguida echa mano del sentido del humor y dice. "España ha sido siempre maravillosa con nosotros y hay que recordar que los Adán y Eva de la llegada de los venezolanos a este país somos Ivonne Reyes y Boris Izaguirre". Boris durante la entrevista junto a Doña Carmen y Manu.t

Boris Izaguirre repasa la política española Con su habitual mirada afilada, Boris tampoco rehúye cuestiones sobre la política española. La conversación repasa la aprobación del matrimonio igualitario, una conquista que vivió en primera persona y que recuerda con emoción. Al hablar del Partido Popular, deja una de las frases más comentadas de la entrevista: "Tuvo vetada la ley muchos años en el Tribunal Constitucional hasta que se casó uno de ellos. La derecha tiene esa capacidad de olvidarse de repente y decir ahora me parece genial, ¡vamos a casarnos todos!". Ese recorrido político conduce inevitablemente hasta José Luis Rodríguez Zapatero, de quien hace una valoración muy personal: "Yo el Zapatero que prefiero es el que acabó con ETA, el que hizo posible el matrimonio igualitario y el hombre que acabó con la enorme crispación que existía desde la presidencia de Aznar. Nos permitió unos primeros cuatro años de renovación absoluta del país”. Pero sí quiso dejar algo muy claro: “Tengo que decir que las joyas venezolanas son horrendas". La entrevista se completa con la visita de María Galiana en una nueva entrega de Palabras Mayores y un confesionario donde Boris demuestra, una vez más, que pocas personas manejan el ingenio y la improvisación con tanta naturalidad como él. Boris Izaguirre durante el programa.