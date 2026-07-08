María del Monte y Paula Vázquez visitan 'El perro andaluz by Manu Sánchez' tras su récord histórico de audiencia

‘El perro andaluz by Manu Sánchez’regresa este jueves a La 1 tras firmar su mejor dato histórico de audiencia. El programa presentado por Manu Sánchez lideró su última emisión con un 22,5% de cuota, 1.745.000 espectadores de media y cerca de siete millones de contactos. Tras el partido del Mundial entre Marruecos y Francia, el programa volverá a combinar entrevistas, actualidad, humor y música en directo.

María del Monte será una de las grandes invitadas de la velada. Junto a Manu Sánchez repasará algunos de los momentos más importantes de su trayectoria personal y profesional en una conversación cercana y llena de complicidad. Además, se vivirá un gran momento musical de la artista en la voz de José Luis Jaén.

El programa contará también con la visita de Paula Vázquez, una de las comunicadoras más reconocidas de la televisión española. La presentadora compartirá con Manu Sánchez recuerdos de su carrera, reflexionará sobre la evolución del medio televisivo y se sumará al universo del programa con el humor y la naturalidad que caracterizan al formato.

La gran novedad de esta entrega será la incorporación de María Peláe como nueva colaboradora de ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’. La cantante estrenará su participación en el espacio y ofrecerá además una actuación en directo que volverá a convertir la música en uno de los grandes protagonistas de la noche.

El humor llegará de nuevo con algunas de las secciones ya imprescindibles del programa. Mari Paz Sayago regresará como Carmen Fuentes Segura para recuperar, desde su particular mirada, nuevas joyas del archivo de RTVE en su ya clásico NO-DO, mientras que la Oficina Contra el Centralismo recibirá a Sobria y Serena, que aportarán su característico humor en una nueva entrega de la sección.

No faltarán tampoco otros de los sellos de identidad del formato, como ‘El perro verde’, dedicado en esta ocasión al universo de Jesús Quintero; El Confesionario, donde las invitadas responderán a las preguntas más inesperadas; y la entrega de las populares carteras ministeriales.

Con entrevistas, humor, música en directo y las secciones más emblemáticas del programa, ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ volverá a cerrar la noche de La 1 con una nueva cita de entretenimiento, tras el partido del Mundial entre Francia y Marruecos.

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