Hora, dónde ver en TV y claves del Tercer Encierro de San Fermín 2026

El 9 de julio a las 08:00 horas (hora peninsular) tiene lugar en Pamplona el Tercer Encierro de las fiestas de San Fermín 2026. Tras los primeros encierros, los portones de Santo Domingo se abren de nuevo para dar paso a los seis toros de Victoriano del Río y sus cabestros. Comienza así una carrera frenética por el casco viejo pamplonés hasta llegar al coso taurino. Durante los 875 metros de recorrido, cientos de corredores desafían al peligro en apenas unos minutos, regalándonos el instante más emocionante y cargado de adrenalina de todo el festival.

El hierro madrileño de Victoriano del Río regresa a Pamplona consolidado como un referente de movilidad y clase. Criados en Guadalix de la Sierra, sus astados destacan por una embestida franca que exige máxima entrega tanto en las calles como en el ruedo, habiendo cosechado grandes triunfos en las plazas más importantes. Con su característico pelaje negro y su astifina cornamenta, se espera que protagonicen una carrera rápida y vibrante.

Hora, canal y dónde ver el Tercer Encierro de San Fermín 2026 El tercer encierro de San Fermín 2025 desde Pamplona podrá verse este jueves 9 de julio a partir de las 8:00 horas en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la primera jornada de Sanfermines y la última hora en RNE y en el minuto a minuto de RTVE.es. Por la tarde, Alejandro Talavante, Roca Rey y David de Miranda se encargarán de lidiar estos ejemplares en una de las jornadas más señaladas del calendario taurino.