La 1 (26,7%) arrasa con el pase de España a octavos del Mundial y 'El perro andaluz by Manu Sánchez' firma récord

La 1 firmó este jueves una jornada histórica con el pase de España a octavos de final del Mundial 2026, lo más visto del año con más de 9,8 millones de espectadores, y el respaldo masivo de la audiencia a toda su oferta. La cadena fue líder absoluta del día con un 26,7% de cuota y dominó las franjas de madrugada (8,4%), mañana (16,3%), tarde (12,4%), prime time (50,6%) y late night (14,9%). El récord histórico de 'El perro andaluz by Manu Sánchez' puso el broche a una jornada redonda para RTVE.

Lo más visto del año en televisión La victoria de España frente a Austria congregó a 10.088.000 espectadores de media, 66,1% de cuota y 14.928.000 espectadores únicos en La 1, Teledeporte y La 2Cat. En La 1 y Teledeporte, el encuentro reunió 9.860.000 espectadores y un 64,6% de cuota, con más de 14,5 millones de espectadores únicos. Es la emisión más vista de toda la oferta televisiva desde la final de la Eurocopa 2024. El encuentro se convierte en el partido más visto del Mundial 2026, el mejor dato histórico de unos dieciseisavos de final. Respecto a un partido de España en un Mundial, es el más seguido desde la eliminación ante Marruecos en los octavos de final de Catar 2022, mientras que, en el conjunto del campeonato, hay que remontarse a la final entre Argentina y Francia. El minuto de oro de la jornada llegó a las 22:51 horas, con 10.447.000 espectadores siguiendo el encuentro en La 1. En ese mismo minuto, Teledeporte reunió otros 988.000 espectadores. La excelente jornada deportiva impulsó además a Teledeporte hasta un 2,6% de cuota diaria, igualando el dato del pasado 21 de junio y firmando su mejor registro desde el 11 de agosto de 2024, durante los Juegos Olímpicos de París.

Récord histórico para 'El perro andaluz by Manu Sánchez' Tras el encuentro, 'El perro andaluz by Manu Sánchez' firmó la mejor entrega de su historia. El programa lideró con un 22,5% de cuota, 1.745.000 espectadores de media y 6.918.000 espectadores únicos, mejorando en 8,8 puntos el resultado de su anterior emisión. El espacio presentado por Manu Sánchez se impuso con una ventaja de 14,6 puntos sobre su inmediato competidor y lideró en todos los públicos. Destacó especialmente entre los espectadores de 13 a 24 años, donde alcanzó un 35%, y entre los de 25 a 44 años, con un 29,3%. También fue la primera opción en todas las comunidades autónomas, siempre por encima del doble dígito, logrando su mejor resultado en Andalucía, donde registró un excelente 29,5% de cuota.

La información vuelve a liderar la jornada La oferta informativa de RTVE volvió a imponerse desde primera hora del día. El 'Telediario Matinal' lideró con un 23,8% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas, seguido por 'La Hora de La 1', que alcanzó un 22,2% y superó 1,5 millones de espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas. 'Mañaneros 360' mantuvo su fortaleza con un 15% de cuota y más de dos millones de espectadores únicos en La 1, consolidándose de nuevo como la opción preferida de su franja. Por la noche, el 'Telediario 2' lideró con un extraordinario 58,6% de cuota y 8.866.000 espectadores de media en simulcast. El 'Telediario 1' anotó un 14,9% de cuota y 1.337.000 espectadores en La 1 y Canal 24 horas.