La 1 (14,3%) lidera junio, crece 3,6 puntos en un año y logra su mejor dato en ese mes en 15 años

La 1 lidera de forma indiscutible el mes de junio con un 14,3% de cuota y se convierte en la cadena generalista que más crece respecto al mismo mes del año pasado, al sumar 3,6 puntos. Firma su mejor junio desde 2011. Lidera aventajando a la segunda opción en 1,8 puntos, la mayor distancia de La 1 frente a la segunda opción en junio desde 1998.

El Grupo RTVE termina el último mes de la temporada creciendo nuevamente y superando la barrera del 20%. Anota en junio un 20,9%, el dato más alto este mes desde 2011 y crece 4,4 puntos respecto a junio del año pasado.

Por cadenas, La 2 anota un 3,5%, 2 décimas más que el mes anterior, y 3 respecto a junio 2025. No obtenía un dato mensual tan alto desde agosto 2010, siendo su mejor dato en junio desde 2009 (3,7%).

El Canal 24 horas alcanza un 1,3%, creciendo una décima respecto de junio 2025. Logra así su mejor dato histórico en un mes de junio. La cadena obtiene mejoras en todas sus franjas, logrando la madrugada, mañana, sobremesa, prime time y late night sus mejores datos históricos en un mes de junio, mientras que la tarde igual su mejor dato desde 2008.

Teledeporte logra un 1,1%, 3 décimas más respecto al mes anterior, y 0.6 frente al mismo mes de 2025. Obtiene su mejor dato en junio desde 2015 y, al igual que el Canal 24 horas, también mejora en todas sus franjas con relación a junio 2025, destacando la sobremesa (mejor dato desde 2011) y prime time (mejor dato desde 2016).

Por su parte, Clan logra en junio un 8,4% en el público infantil, con una mejora de 7 décimas comparado con junio de 2025.

La visita del Papa, entre los grandes acontecimientos del mes

Récords históricos en junio de La 1 en las distintas franjas La1 lidera la madrugada (15,4%), mañana (15,9%), tarde (15,7%), prime time (14,9%) y late night (12,1%). En la tira matinal alcanza un 15,9%, su mejor share de los últimos 19 años. Hay que remontarse a 2007 para encontrar un junio con una cuota superior. Aventaja a la segunda opción por 4,3 puntos. En la tira matinal laborable con su oferta de magacines logra un 16,4%, su mejor share en junio desde 2006. La 1 no lideraba esta banda laborable matinal desde 1999 (27 años). También lidera La 1 las tardes con un 15,7% su mejor share desde 2010. Esta cuota supone un crecimiento del 63,5% respecto al año pasado. También lidera las tardes laborables, donde alcanza un 14,8%, y hay que remontarse a 2010 (16 años) para encontrar un junio con un share mayor. En junio no lideraba esta banda desde 2009. En junio, La 1 también lidera el prime time con un 14,9%, su segundo mejor share este mes desde 2011. Aventaja a la segunda opción por 2,0 puntos.

La 1 es líder en el target comercial y el público de 4 a 64 años La 1 lidera en el target infantil (12,2%), juvenil 13-24 (18,3%), jóvenes-adultos 25-44 (16,5%) y adultos de 45 a 64 (14,3%). Lidera también en el target comercial (15,9%) por tercer mes de junio consecutivo. En ese target, logra colocarse por delante de la competencia en todos los meses de la temporada desde septiembre, acumulando 19 victorias de las 22 posibles desde septiembre 2024. Lidera en total día en ese target, destacando su competitividad en la banda de mayor consumo, el prime time con un 18,5%, banda en la que también logra 22 victorias consecutivas desde septiembre 2024. RTVE, aun no siendo un operador comercial, logra ser la oferta líder sobre un segmento poblacional que, por sus características, cuenta con un gran atractivo para el inversor publicitario en la TV lineal en un momento de gran diversificación de la estrategia del anunciante. La 1 es líder en Aragón (14,1%), Asturias (13,9%), Baleares (15,1%), Euskadi (14,8%), Galicia (13,9%), Madrid (16,7%), Murcia (14,4%), Valencia (17,3%), así como en Cantabria, Extremadura, Navarra y Rioja. Es también la generalista nacional más vista en Cataluña con un 12,6%. Los informativos (15,5%) crecen 3,2 puntos en un año

Los informativos de TVE (15,4%) logran en junio el mayor crecimiento interanual de su historia Los informativos de TVE anotan en junio 1.430.000 espectadores y un 15,4% de cuota. Se mantienen como segunda opción y mejoran 3,2 puntos respecto al año pasado, logrando así el mayor crecimiento interanual de su historia. El TD Matinal consolida su liderazgo y alcanza la cuota más alta en 23 años. El Canal 24 horas crece en todas las franjas del día hasta lograr su mejor junio de su historia. El ‘Telediario 1’, con Alejandra Herranz, alcanza los 1.364.000 espectadores de promedio y un 14,7%, el mayor crecimiento de su historia en junio al sumar 2,1 puntos respecto 2025. Obtiene el mejor dato de este mes desde 2018. Por su parte, el ‘Telediario 2’, con Pepa Bueno, experimenta el crecimiento más pronunciado de su historia. Suma 1.558.000 espectadores y un 16,3% de cuota, superando el junio de 2025 en 4.9 puntos, y anotando sus mejores datos en este mes desde 2011. El ‘Telediario Matinal’ continúa siendo la opción preferida de la audiencia. El informativo presentado por Alex Barreiro y Mireia Alzuria se mantiene como líder absoluto con un 23,2% de cuota, y suma 3.9 puntos, con su mejor junio desde 2003. En los sábados y domingos, el TD Fin de Semana 1, con Lourdes Maldonado y Marc Sala, crece hasta los 1.278.000 espectadores y el 14,6%. Son 2 puntos más que implican la subida más acentuada de la edición del mediodía desde hace 9 años. El TD Fin de Semana 2 sube y revalida su liderazgo de junio por cuarto año consecutivo. Consigue 1.474.000 espectadores y una cuota del 15,8%, la más alta en junio desde 2024.

RTVE, referente informativo de la histórica visita del Papa RTVE revalidó su posición como referente informativo tras 15 años de la última visita de un pontifice a España. Así lo demostró del 6 al 12 de junio con la cobertura de la histórica visita del papa León XIV, donde la cobertura de La 1 y del Canal 24 horas fue la opción líder de los espectadores que siguieron las actividades del pontífice en España. Los especiales informativos obtuvieron una media de un 14,5% de cuota y logran una cobertura acumulada de 16,7 millones de espectadores. La retransmisión desde la Sagrada Familia fue lo más visto, con 6,1 millones de espectadores únicos en La 1 y Canal 24 horas, el evento papal con más espectadores desde la visita de Juan Pablo II. Logró un 14,8% de cuota y 1.274.000 espectadores de media. La Corporación desplegó del 6 al 12 de junio un amplio dispositivo informativo con 660 profesionales implicados y un gran despliegue de medios para seguir de cerca cada momento de la visita, ofreciendo una programación especial y conexiones en directo desde los principales puntos del recorrido papal en todos sus canales y plataformas. RTVE participó en la producción de la señal institucional y en la personalización de la visita a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, que pudo seguirse en La 1, Canal 24 horas, RTVE Play y RNE. España–Arabia Saudí del Mundial, lo más visto del mes Erik S.Lesser Erik S.Lesser

Líder en información deportiva De lunes a domingo, los bloques de Deportes de los Telediarios promedian un 13,9% y 1.292.000 espectadores, 2,4 puntos más que en junio de 2025. De lunes a viernes, los deportes del TD1 ascienden al 13,3% y 1.250.000, un punto más que hace un año. Y en fin de semana logran un 14,6% y 1.315.000, una subida interanual de 1,7 puntos. Por su parte, la información deportiva del TD2 registra un 14,3% (3,9 puntos más que hace un año) y 1.316.000 de espectadores de lunes a viernes. Y un 15,3% y 1.518.000 en su edición fin de semana, con una subida de 5 puntos sobre su anterior junio.

El Canal 24 horas marca el mejor junio de su historia La información ininterrumpida del Canal 24 horas ha hecho posible que el primer canal todo noticias en español crezca una décima interanual, mejore en todas sus franjas y consiga su mejor cuota de junio de su historia, cerrando el mes en un 1,3%. ‘La noche en 24 horas’, con Xabier Fortes, también ha crecido hasta alcanzar un 2,4%, obteniendo la mejor cuota de junio de su historia. ‘Fin de Semana 24 horas’, con Igor Gómez en La 1 y el Canal 24 horas, suma 5.3 puntos en un año y logra su mejor cuota histórica en este mes con un 21,2% y 263.000 espectadores.

Los informativos territoriales, siempre por delante La 1ª edición de los ‘Informativos Territoriales’ consigue un 13,0% y 1.364.000 contactos. Es su mejor cuota en junio desde 2011, con un crecimiento de 3,4 puntos en un año, el mayor en un junio de su historia. Lidera por encima de las cadenas autonomicas en Andalucía (11,6%), Asturias (13,6%), Baleares (10,8%), Castilla-La Mancha (9,8%), Castilla y León (12,7%), País Vasco (17,2%), Madrid (15,6%), Murcia (8,9%), Valencia (12,3%) y Navarra (20,0%). La 2ª edición, con un 11,9%, registra su mejor cuota en junio desde 2018, con un crecimiento de 2.8 puntos en un año. Es el mayor crecimiento en junio de su historia.

Mejoran los informativos no diarios ‘Informe semanal’ iguala su mejor junio de los últimos 15 años con un 10,8% y 871.000 espectadores. ‘Audiencia abierta’ obtiene su mejor cuota de junio de su historia con un 11,5% y 251.000 espectadores.

RTVE Noticias: mejor junio histórico RTVE Noticias bate récord mensual de junio al mantenerse muy por encima de los 10 millones de visitantes únicos (10.389.391), una espectacular subida del 114% en el último año, con el crecimiento motivado por las noticias de texto (+162%) pero también por el seguimiento de eventos en directos (+41%), este mes impulsados por la visita a España del papa Leon XIV, y el consumo de programas informativos (+67%). Grandes cifras para los magacines en La 1

Los magacines de mañana y tarde obtienen mejoras históricas ‘La Hora de La 1’ se mantiene un mes más como el magacín más competitivo de las mañanas, liderando la banda con un 18,8%, 353.000 espectadores y 1.444.000 contactos. Estos datos suben al 20,8%, 391.000 espectadores y 1.628.000 contactos incluyendo el Canal 24 horas. Lidera a 4,7 puntos de la 2ª opción. Mejora su cuota en La 1 respecto al mes anterior en 0,7 puntos, en 3,5 puntos respecto a 2025 y en 5 puntos respecto a la temporada anterior. En simultáneo mejora respecto a mayo en 0,4 puntos de cuota, en 3,2 puntos respecto a 2025 y en 4,6 puntos respecto a la temporada anterior. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en junio desde 2008. ‘Mañaneros 360’ mantiene el liderazgo en la banda anotando un 15,1%, 480.000 espectadores y más de 2,1 millones de contactos (2.104.000). La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en junio desde 2006.Se mantiene a 3 puntos de distancia de la 2ª opción, aumentando respecto a 2025 en 2,5 puntos y respecto al dato conseguido la temporada anterior en 3,2 puntos. Lidera la banda en el público joven y de 25 a 74 años. El segundo bloque consigue un 11,4%, 919.000 espectadores y más de 1,7 millones de contactos (1.719.000). La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja desde 2017. Gana 3,2 puntos respecto a junio de 2025 y respecto a la temporada anterior mejora en 3,6 puntos. ‘Directo al grano’ consigue un 10,8%, 909.000 espectadores y más de 2,9 millones de espectadores únicos (2.920.000). Es lo más contactado de su franja y el magazine más visto de la tarde. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja laborable en junio desde 2023. Mejora respecto al dato de La 1 en la misma banda en 2025 en 2,8 puntos. ‘Malas lenguas’ es segunda opción en su franja y anota un 10,6%, 763.000 espectadores y 1.743.000 de contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en junio desde 2010. Mejora 4,4 puntos respecto al dato de esta misma franja en 2025. ‘Aquí la Tierra’ registra un 11,8%, 927.000 espectadores y 1.732.000 contactos. Mejora 4 puntos respecto a junio de 2025 y no conseguía una cuota tan alta en esta banda en junio desde 2009. La edición de los domingos anota un 9,2%, 764.000 espectadores y casi 2,4 millones de contactos. Mejora respecto al dato del mes anterior en 3 décimas. Este mes hay una emisión en sábado que lidera con un 10%, 714.000 espectadores y 1.916.000 contactos. ‘D Corazón’ logra en junio récord histórico con un 11,2%, 673.000 espectadores y 2.725.000 contactos. Crece 1 punto con respecto al mes anterior, 2,9 puntos respecto a 2025 y 3,7 puntos respecto a la temporada anterior. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en junio desde 2011. Lidera 25 a 64 años. El perro andaluz, mejor estreno de entretenimiento

‘El perro andaluz’, mejor estreno de entretenimiento en La 1 desde hace casi dos años ‘La Revuelta’ promedia un 10,6% cuota, 1.046.000 seguidores y más de 3,5 millones de espectadores únicos cada noche. El programa de David Broncano vuelve a ser líder indiscutible en los públicos jóvenes (14,2% en 13 a 24 años y 18,3% en 25 a 44 años). Firma pleno de victorias mensuales en su franja en el target comercial de 16 a 59 años en su segunda temporada, y en junio lidera este target con un 14,9% (2,8 puntos más que la siguiente opción). ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ debuta con un 15,1% de cuota, 1.282.000 seguidores y 4.110.0000 espectadores únicos, el mejor estreno de entretenimiento en La 1 desde hace casi dos años. En sus tres entregas se sitúa como el 2º programa más visto de La 1 esta temporada, solo por detrás de ‘La Revuelta’, con unos promedios del 15% de cuota, 1.100.000 seguidores y 3,75 millones de espectadores únicos por noche. Lidera su franja con más de cuatro puntos de ventaja respecto a la segunda opción, y se coloca en primera posición para todos los targets de 4 a 74 años: 22,3% en 13 a 24 años; 16,9% en 25 a 44; 15,2% en 45 a 64 años y un 14% en 65 a 74 años. ‘MasterChef 14’ promedia en junio un 12,1% de cuota, 734.000 seguidores y más de 2,7 millones de espectadores únicos por noche, mejorando en 1,1 puntos, 70.000 espectadores y 159.000 contactos sus datos de mayo. La final lidera su franja con un 12,6%, 774.000 espectadores y 3.126.0000 contactos, con una ventaja de 1,5 puntos respecto a la segunda opción y de casi cuatro puntos con la tercera. Lidera en todos los públicos de 13 a 64 años, firmando sus máximos de temporada en jóvenes de 13 a 24 años (15,3%) y en 45 a 64 años (13,1%), y anotando su dato más alto en 25 a 44 años (16,5%). La 2ª edición de ‘Maestros de la costura Celebrity’ se estrena con un 9,4% de cuota y más de 3,1 millones de espectadores únicos. Líder de su franja para todos los públicos de 13 a 64 años (10,3% en 13 a 24 años, 10,5% en 25 a 44 años y 10% en 45 a 64 años). ‘Al cielo con ella’, con Henar Álvarez, promedia un 7,7% de cuota y más de 2 millones de espectadores únicos por noche en junio. Destaca su rendimiento en el público joven de 25 a 44 años con un 13,2%. Desde su salto a La 1 en abril, más de 11,7 millones de españoles han disfrutado en algún momento con el programa. La Promesa: Sigue el éxito de las 'historias que hacen Historia'

‘Historias que hacen historia’, líder por decimonoveno mes consecutivo ‘Historias que hacen Historia’, bloque de ficción que incluye ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ en las tardes de La 1, anota en junio un 11,7% situando a la cadena como líder un mes más y de forma consecutiva en su franja desde diciembre de 2024 (19 meses). ‘Valle Salvaje’ lidera su franja por undécimo mes consecutivo. Alcanza un 10,5% de share, promedia 764.000 espectadores (970.000 incluyendo el diferido), y 1.464.000 contactos. Amplía la ventaja respecto a sus principales competidores, llegando a aventajar a la segunda opción en 1,6 puntos. Lidera en mujeres, en jóvenes de 13 a 24 años y en adultos de 45 años en adelante. ‘La Promesa’ continúa imbatible y promedia un 12,8%, tercera cuota más alta de la temporada, y 898.000 espectadores (1,170 millones incluyendo el diferido). En contactos tiene una media diaria de 1.416.000. Ha liderado todos los días del mes con una ventaja en su franja de 3,5 puntos sobre la segunda opción y de 4,5 puntos sobre la tercera.

El Mundial de Fútbol, gran protagonista de junio Junio ha estado marcado por el protagonismo del fútbol en RTVE. Los encuentros amistosos de la selección masculina previos al Mundial alcanzaron 2.830.000 espectadores y un 24,3% de cuota frente a Irak y 159.000 espectadores y un 22,7% de cuota frente a Perú de madrugada. El Mundial 2026 arrancó con el México–Sudáfrica, que reunió a 3.351.000 espectadores y un 28% de cuota, convirtiéndose en el partido inaugural con mejor resultado desde 2014. Los encuentros emitidos hasta la fecha alcanzan una media de 2.944.000 espectadores, 31,6% de cuota y 28.410.000 espectadores únicos en La1. El más visto ha sido España–Arabia Saudí, con 8.729.000 espectadores y un 61,7% de cuota en la suma de La 1 y Teledeporte, el mejor dato de un partido de la fase de grupos desde el debut de España en 2018. Por su parte, el España–Uruguay, emitido de madrugada, registró la mayor cuota del torneo hasta la fecha, con un 72,4% en el conjunto de La 1, Teledeporte y La 2 Cat. La selección femenina también ha tenido presencia en la parrilla con dos encuentros clasificatorios para el Mundial de 2027. El primero, frente a Inglaterra, congregó a 1.485.000 espectadores y un 16,1% de cuota. El segundo, ante Islandia, reunió a 757.000 espectadores y un 6,9% de cuota, ambos en La 2.

La 1 emite 5 de las 10 películas más vistas del mes La película de la semana ‘Amenaza en el aire’, emitida en La 1, se sitúa como el largometraje más visto del año, el que obtiene la mayor cuota de pantalla y el de mayor alcance, con 1.627.000 espectadores, un 15,2% de cuota y 4.935.000 contactos. Además, se encuentra en la tercera posición con mejor resultado de la temporada, solo por detrás de ‘Mientras dure la guerra’ (1.827.000 espectadores y un 16,2% de cuota) y ‘Coco’ (1.682.000 espectadores y un 19,0% de cuota). El éxito de los concursos impulsa a La 2 Ruben Gamez Ruben Gamez

Los concursos y la actualidad impulsan el crecimiento de La 2 Comparado con junio 2025, La 2 (3,5% en su dato mensual) logra mejoras en todas sus franjas: madrugada (0.4), mañana (0.5), sobremesa (0.1), tarde (0.3), prime time (0.4) y el late night (0.2). La tarde no obtenía una cuota tan alta en este mes desde 2008 (4,7%), el prime time logra su mejor junio desde 2007 (4,7%), y el late, iguala su mejor junio desde 2022. Una buena parte de las mejoras se sustentan en los buenos rendimentos de los concursos y de los programas de actualidad. Las emisiones originales del ‘Cifras y letras’ cierran temporada el día 11 y anotan 661.000 espectadores y un 5,7% de cuota. En la franja promedio del concurso en este mes (21:50-22:30), La 2 anota un 5,8%, con una mejora de 4 décimas respecto a mayo, de 1.8 puntos frente a 2025, y de 3.1 puntos sobre 2024. Es su mejor resultado mensual en esta franja desde agosto 2008 y, en este mes, desde 2005. Los repetidos obtienen 575.000 espectadores y un 5,2%. En su franja promedio (21:55-22:30), La 2 consigue un 5,3% en este mes (Lunes a viernes), su registro más alto en un junio desde 2005. ‘Saber y Ganar’ por su parte obtiene en junio, 632.000 espectadores y un 6,9% de cuota, datos similares a los del mes pasado. Anota su 2º mejor dato en miles y cuota, de la temporada. En la franja de access, ‘Trivial pursuit’ obtiene 407.000 espectadores y un 4,4%. En su franja La 2 obtiene en junio un 4,9%, su mejor dato mensual desde julio 2025, al que iguala, y su cuota más alta en un mes de junio desde 2005. La actualidad sigue teniendo un hueco preferente en La 2. ‘Malas Lenguas’ registra un 6,6% y 491.000 espectadores, con un crecimiento de 127.000 y 1.6 puntos respecto a 2025. Logra su mejor promedio en junio desde su inicio. En su franja, La 2 anota un 6,6%, su mejor registro en este mes y en esta franja desde 2001. ‘Malas lenguas noche’ obtiene los sábados 373.000 espectadores y un 5,3%, con un incremento respecto al mes anterior de 33.000 y 6 décimas. En su franja promedio de emisión (22:00-26:00), La 2 anota en este mes un 5,5%. No obtenía un dato mensual similar en sábado desde octubre de 2006, logrando además su mejor dato en junio en esa franja desde 2005. ‘Órbita Laika’ anota con sus emisiones originales 353.000 espectadores y un 3% de cuota. Por su parte, ‘Me meto en un jardín’, con Mercedes Milá, logra 453.000 espectadores y un 4,2% de cuota, con 4.574.000 espectadores únicos. En su franja, La 2 anota en junio un 3,6%, su mejor registro mensual en este día y franja desde abril 2024 y su cuota más alta en un junio, desde 2007. También destacan entre las emisiones más competitivas del mes el Fútbol Amistoso Perú-España (760.000 y 6,8%), y el partido de fútbol femenino Islandia-España (757.000 y 6,9%).

RTVE.es y RTVE Play registran su mejor dato mensual de los últimos 2 años gracias al Mundial de Fútbol RTVE.es en su conjunto cierra la temporada con su mejor dato desde julio 2024 al alcanzar 27,3 millones de visitantes únicos (27.270.399), un crecimiento del 48,5% respecto al año anterior. RTVE Play consigue con el Mundial su mejor junio histórico con 16,6 millones de visitantes únicos (16.564.189), sumando un 54,7% de usuarios sobre junio 2025 y un 63,8% frente al mes anterior. El consumo global de directos se dispara gracias al fútbol y suma un 56,3% de visitantes únicos respecto al año anterior, siendo más de 6,4 millones de espectadores en junio. El evento en directo más seguido del mes -y de la temporada- ha sido el debut de España en el Mundial contra Cabo Verde, con 921.660 espectadores. El campeonato impulsa también el consumo de vídeo on-demand, que crece un 26% frente al año anterior, mientras las noticias dentro de RTVE Play son visitadas ya por un 10,7% de los usuarios de la plataforma. Los contenidos del Mundial son lo más visto en VOD del mes y registran más de 1,5 millones de usuarios. ‘La promesa’ está en segundo lugar, seguida de ‘MasterChef’ y el cine. El Mundial impacta también directamente en el consumo de EN PLAY, que consigue su mejor dato mensual desde su estreno con todos sus contenidos sumando 1,3 millones de visitantes únicos, gracias principalmente al seguimiento de ‘Comenta, que sales’, cuyos directos acumulan ya cerca de medio millón de espectadores totales. El área de Deportes es la gran protagonista del mes gracias al Mundial y alcanza los 9,9 millones de usuarios únicos (9.944.521), su mejor dato mensual desde la Eurocopa 2024, prácticamente triplicando la audiencia registrada en mayo (+250%) y creciendo un 156% respecto a junio de 2025, convirtiéndose en el área con mayor incremento de todo el ecosistema digital de RTVE. RNE Audio cierra la temporada con 915.709 visitantes únicos en junio, un 13,8% por encima del dato de hace un año manteniendo el crecimiento principalmente en el audio on-demand (+41,4%).