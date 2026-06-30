Imparables: La 1 (12,2%) cierra su mejor temporada en 14 años y La 2 (3,2%) logra su dato más alto en 16 años

En la temporada 25-26 el Grupo RTVE (18,2%) sube 2.6 puntos, su mayor crecimiento entre temporadas de la historia. Es el único grupo que crece en la temporada actual frente al descenso de los grupos de la competencia.

La 1 (12,2%) se afianza en la segunda posición a tan sólo 6 décimas de Antena 3, la menor distancia desde la temporada 11-12 (14 años). Esta competitividad de La 1, es la más alta desde la temporada 11-12. La 1 crece 1.9 puntos, su mayor crecimiento entre temporadas de la historia.

La 2(3,2%) con una subida de 3 décimas, experimenta la segunda mayor subida de su historia. Anota la mejor cuota desde la temporada 09-10. En la tarde no obtenía una cuota tan alta (4,1%) desde la temporada 09-10, y en prime time (3,2%), desde 08-09. La 2 en Cataluña obtiene en la temporada 2025-26 un 2,8%, +0.4 puntos respecto a la temporada anterior.

El Canal 24 horas bate récord histórico esta temporada anotando un 1,3%.Teledeporte dobla su cuota con respecto a la temporada pasada, anota un 0,8%, mejor share desde la temporada 13-14 y vive su mayor crecimiento inter temporadas, con una subida de 4 décimas. Clan anota un 0,7% (7,8% en el target infantil).

La 1: líder en la mañana y la tarde, en jóvenes y en el target comercial La 1 vuelve a liderar la tira matinal con su mejor share de los últimos 18 años y un crecimiento del 37,2% respecto a la temporada anterior. También lidera la tarde (11,6%), lo que no ocurría desde hace 16 años, con su mejor dato desde la temporada 10-11 (14,7%) y un crecimiento entre temporadas del 22,1%. En prime time, La 1 anota un 12,2%, récord desde la temporada 12-13. La 1 lidera en jóvenes (12,5%) por tercer año consecutivo, con su cuota más alta en 21 años. También lidera en el grupo 25-44 años (11,0%) por primera vez desde hace 33 años; y en el segmento 45-64 años (12,3%) por primera vez desde la temporada 11-12. También lidera en el target comercial por segunda temporada consecutiva, con un 12,3%, máximo histórico. La 2 es la segunda cadena generalista que más crece en este target. La 1 es la cadena más vista en las ciudades de más de 500.000 habitantes (14,3%), y primera opción en Baleares, Euskadi, Madrid, Valencia, Cantabria, Extremadura, Navarra, Rioja y resto. Y es la televisión generalista nacional más vista en Cataluña.

Los informativos (14,6%), mayor crecimiento de temporada de su historia Los informativos de TVE anotan en la temporada 2025-2026 1.477.000 espectadores y un 14,6% y mejoran 2.5 puntos, su mayor crecimiento histórico de temporada. El TD Matinal consolida su liderazgo absoluto y alcanza la cuota más alta de las últimas cinco temporadas: un 21,8% de cuota, 2.5 puntos más. El Telediario 1 alcanza 1.450.000 espectadores y un 15,7%, con el mayor crecimiento de temporada en su historia al sumar 3.3 puntos. Es su mejor dato desde 2017-18. El Telediario 2 experimenta el crecimiento más pronunciado de su historia. Promedia 1.550.000 espectadores y un 14,0%, 2.2 puntos más que en la anterior temporada y mejor dato en 14 años. La primera edición del TD Fin de Semana crece hasta 1.356.000 y 15%. Son 2.3 puntos, su mayor subida histórica. La segunda logra su mejor registro en 14 temporadas, con 1.509.000 y un 13,6%, revalidando el liderazgo por tercera temporada consecutiva. TVE también es líder en información deportiva. De lunes a domingo, los bloques de Deportes de los Telediarios promedian un 13,8% y 1.428.000 espectadores, 2.2 puntos más que en su anterior temporada. De lunes a viernes, los Deportes del TD1 ascienden a un 15,3% y 1.423.000, 2.9 puntos más. Y en fin de semana logran un 15% y 1.383.000, con una subida de 2.4 puntos. Los Deportes del TD2 registran un 12,4% (1.6 puntos más que hace una temporada) y 1.459.000 de espectadores de lunes a viernes, y un 12,3% y 1.422.000 en fin de semana. ‘Informe semanal’ (10,4%) sube 1.4 puntos y logra su mejor dato desde la temporada 2010-11. ‘Audiencia abierta’ (11%) obtiene su mejor temporada de su historia.

El Canal 24 horas crece en todas las franjas y bate récord histórico El Canal 24 horas (1,3%) crece dos décimas en la temporada y mejora en todas sus franjas. ‘La noche en 24 horas’ también ha crecido hasta el 2,5%, mejor cuota de temporada de su historia. ‘Fin de Semana 24 horas’, en La 1 y el Canal 24 horas, suma 2.3 puntos y logra su mejor cuota histórica en esta temporada con un 18,8%.

Los informativos territoriales, siempre por delante La primera edición de los Informativos Territoriales consigue un 13,3%: mejor dato en 15 temporadas y mayor crecimiento histórico entre temporadas (5.5 puntos). Lidera por encima de las autonomicas en Andalucía (11,5%), Asturias (14,4%), Baleares (12,2%), Castilla-La Mancha (11,4%), Castilla y León (11,8%), País Vasco (17,8%), Madrid (17,9%), Murcia (9%), Valencia (13,6%) y Navarra (20,7%). La segunda edición (12%) registra la mejor temporada de su historia, crece 2.2 puntos y alcanza su mejor dato desde la temporada 2018-19.

Cierre histórico para RTVE Noticias Cierre histórico también para RTVE Noticias, el área de Informativos en RTVE.es, que dispara sus cifras en la que es su mejor temporada al superar 10 millones de visitantes únicos mensuales, un espectacular crecimiento del 62,7% sobre la temporada anterior y del 83,8% sobre hace dos años.

RTVE, donde la ficción española logra más alcance Las series de La 1 se sitúan entre las más vistas este curso. En prime time, ‘ENA’, ‘Barrio Esperanza’ y ‘Sin Gluten’ lideran el ranking. ‘Historias que hacen Historia’, el bloque que incluye ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’, es líder de las tardes por segunda temporada consecutiva. ‘ENA: La reina Victoria Eugenia’ es la serie más vista de la temporada (lineal + diferido), con una media de 1.602.000 espectadores, y la más vista del prime time este curso. También es la serie con mayor consumo en diferido, 411.000 espectadores adicionales. ‘Barrio Esperanza’ promedia un 11%, 1.015.000 espectadores y 2.893.000 contactos. Es la segunda serie de prime time más vista de la temporada y, junto a ‘Sin Gluten’, la única ficción de prime time que lidera su franja. Su primera emisión, con un 15,3% y 1.611.000, fue el estreno de ficción más visto de la temporada. El consumo en diferido (322.000 personas) eleva su audiencia a 1.337.000 espectadores y la convierte en la tercera serie más vista de la temporada. ‘Sin Gluten’ registra un 12,8%, 917.000 espectadores y 2.685.000 contactos y es la comedia más competitiva de La 1 en 10 años. Es la oferta líder entre la audiencia de 25 a 74 años. Su consumo lineal + diferido alcanza 1.261.000 espectadores y la convierte en la cuarta serie más vista del curso. ‘Historias que hacen Historia’, líder de las tardes, promedia un 11,9% (8 décimas más). Afianza su liderazgo e incrementa la distancia con sus competidores, a los que aventaja en 2.4 y 2.5 puntos. ‘La Promesa’ es imbatible en su franja y lidera por tercera temporada consecutiva con un 12,5% y 933.000 espectadores. Ha sido primera opción en su banda todos los meses. Sus 266.000 seguidores en diferido elevan su media global a 1.199.000. ‘Valle Salvaje’ ha batido todos sus récords. Lidera su franja todos los meses, con una media del 11,2% (2.9 puntos más), 821.000 espectadores y 1.474.000 contactos. En diferido logra 183.000 espectadores, lo que eleva la cifra global a 1.004.000. A este éxito en audiencias se le une la nominación al Emmy Internacional.

Liderazgos, récords y subidas históricas de los magacines de La 1 ‘La Hora de La 1’ es el magacín más competitivo de las mañanas, líder de su franja por primera vez desde su estreno con sus mejores datos históricos: 18,8%, 365.000 espectadores y 1.459.000 contactos, que crecen en simulcast con el Canal 24 horas hasta un 21,2%, 412.000 espectadores y 1.681.000 contactos. Mejora 5 puntos el dato de la temporada anterior y lidera la franja a 4.9 puntos de la segunda opción. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta banda desde 2008-2009 y no lideraba esta franja desde 2011-2012. ‘Mañaneros 360 (I)’ lidera su franja con un 15,9%, 496.000 espectadores y 2.200.000 contactos y mejora respecto a la temporada anterior en 4 puntos. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja desde 2006-2007. ‘Mañaneros 360 (II)’ consigue un 11,6%, 928.000 espectadores y más de 1,7 millones de contactos y gana 3.8 puntos respecto a la temporada anterior. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja desde 2016-2017. ‘Directo al grano’ logra estabilizar la franja, con un 10,7%, 885.000 espectadores y 2.696.000 contactos, el mejor resultado para La 1 en esta banda horaria desde la temporada 2017-2018. Es lo más contactado de su franja y mejora el dato de La 1 en esa franja en 1.4 puntos. ‘Malas lenguas’ en La 1 anota un 11,2%, 915.000 espectadores y 1.989.000 contactos. La 1 no registraba una cuota tan alta en esta franja desde la temporada 2010-11. Gana 3.8 puntos en la franja respecto a la temporada anterior y es el programa en directo más visto de la tarde. ‘Aquí la Tierra’ registra su récord histórico con un 12,7%, 1.217.000 espectadores y 2.177.000 contactos. No conseguía La 1 un dato tan alto en esta banda desde 2010-2011. Mejora respecto a la temporada anterior en 2.4 puntos. La edición de los domingos también logra su mejor cuota histórica: 11%, 1.134.000 espectadores y 2.320.000 contactos. Los nueve programas emitidos en sábado han anotado un 12,4%, 1.067.000 espectadores y 2.633.000 contactos. ‘D Corazón’ logra récord histórico, con un 9,8%, 590.000 espectadores y 2.474.000 contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja desde la temporada 2011-12. Crece 1.7 puntos respecto a la temporada anterior.

La Selección española de fútbol impulsa audiencias históricas En la oferta deportiva destaca el Mundial de Fútbol 2026, con el partido España-Arabia a la cabeza. Logró 8.729.000 espectadores, 61,7% de cuota y 12,4 millones de contactos únicos en La 1 y Teledeporte. Es la cuota más alta en fase de grupos desde el debut de España en 2018. En esta temporada RTVE ha emitido cuatro amistosos de la Selección masculina, con una media de 2.273.000 espectadores y 25,8% de cuota. También, seis clasificatorios para el Mundial, entre los que destaca el España–Turquía con 3.968.000 espectadores y un 29,4%. RTVE también ha emitido seis clasificatorios de la Selección femenina para el Mundial. Destaca el España-Inglaterra, el más visto de 2026 y el tercero de temporada, con 1.485.000 y un 16,1%. En la UEFA Nations Women’s League, la vuelta de la final reunió a 1.930.000 espectadores, un 20,9% de cuota y 4.447.000 contactos en La 1, convirtiéndose en el partido más visto de la historia de la competición. Las finales (ida y vuelta) son los partidos de fútbol femenino con más audiencia de la temporada, con un promedio de 1.744.000 espectadores y un 17,4%. En la Copa del Rey, la final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad reunió a 4.286.000 espectadores, un 37,3% y 8.552.000 contactos. La prórroga se elevó hasta los 4.705.000 (39,6%) y la tanda de penaltis se disparó hasta un 45,5%, con 5,2 millones de espectadores. La final de Copa de la Reina con un 6,3% y 2.459.000 espectadores únicos en La 2 y Teledeporte, es la tercera final más vista en RTVE. La final de la Champions entre París Saint-Germain y Arsenal reúne 2.640.000 espectadores, 5.196.000 contactos y un 29,5%, la mayor cuota de una final sin equipos españoles desde 2023. La media del partido, la prórroga y los penaltis crece hasta el 31,9%, 2.858.000 espectadores y 6.320.000 contactos. La final de Champions league femenina que ganó el Barcelona registró 1.157.000 espectadores, un 14,9% y 2.749.000 contactos. Es líder en su franja de emisión y la final de Champions league femenina más vista de su historia.

‘Mientras dure la guerra’, película más vista de la temporada en televisión De las 200 películas más vistas este año en televisión, La 1 ofreció 128, el 64,0%. Además, La 1 ocupa el Top 20 completo y lidera el ranking con la ‘Película de la semana: Mientras dure la guerra’, con 1.827.000 espectadores y con ‘Sesión de tarde: Coco’ que logra un 19,0%. La Película de la semana cierra la temporada con 1.199.000 espectadores, 11,4% de cuota y 25.022.000 contactos. Esta temporada, La 1 ha emitido 32 ciclos temáticos de cine. El podio está dominado por ‘Sissi’, con una media de 1.219.000 espectadores, 12,1% y 3.011.000 contactos. Respecto al cine español, de un total de 455 emisiones, 363 han sido en RTVE, el 79,7% del total. La 1 gana 6 décimas de cuota en el cine español respecto a la temporada anterior y ocupa 23 de las 30 primeras posiciones del ranking de largometrajes españoles más vistos de la temporada. En primera posición se sitúa ‘Mientras dure la guerra’ (1.827.000 espectadores y 16,2%), seguida por ‘El 47’ (1.457.000 espectadores y 14,8%) y ‘Modelo 77’ (1.267.000 espectadores y 11,2%).