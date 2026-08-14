El tiempo el fin de semana del 14 de agosto: tormentas fuertes en el norte y el este peninsular

El tiempo traerá este fin de semana una considerable bajada de las temperaturas en la península y en Canarias, aunque el calor extremo aún resistirá en el sur y el Ebro. En la mitad norte y este peninsular, habrá tormentas fuertes, con granizo y rachas de viento, mientras que en el resto peninsular serán más ocasionales.

La llegada de una vaguada atlántica cambiará el panorama meteorológico este viernes en gran parte del país. El día comenzará con estabilidad y cielos despejados en la mayoría de las regiones, salvo por la presencia de bancos de niebla y nubes bajas matinales en el norte de Galicia, las comunidades cantábricas y el litoral de Alborán. Sin embargo, a partir del mediodía, el calentamiento diurno impulsará la formación de abundantes nubes de evolución en el interior peninsular.