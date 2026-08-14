El tiempo el fin de semana del 14 de agosto: tormentas fuertes en el norte y el este peninsular
- Habrá chubascos intensos con granizo en las montañas, aunque el calor extremo aún resistirá en el sur y el Ebro
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
El tiempo traerá este fin de semana una considerable bajada de las temperaturas en la península y en Canarias, aunque el calor extremo aún resistirá en el sur y el Ebro. En la mitad norte y este peninsular, habrá tormentas fuertes, con granizo y rachas de viento, mientras que en el resto peninsular serán más ocasionales.
La llegada de una vaguada atlántica cambiará el panorama meteorológico este viernes en gran parte del país. El día comenzará con estabilidad y cielos despejados en la mayoría de las regiones, salvo por la presencia de bancos de niebla y nubes bajas matinales en el norte de Galicia, las comunidades cantábricas y el litoral de Alborán. Sin embargo, a partir del mediodía, el calentamiento diurno impulsará la formación de abundantes nubes de evolución en el interior peninsular.
Tormentas con granizo en el interior y cambio de tiempo el fin de semana
Durante la tarde del viernes, los chubascos y las tormentas ganarán intensidad en las zonas montañosas del norte y en el tercio oriental. La Aemet advierte de que estas tormentas pueden ser puntualmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy intensas, especialmente en el sistema Cantábrico, la cordillera Ibérica y las sierras del sureste.
En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un descenso notable en el Cantábrico oriental, mientras que en el resto del país el alivio será aún muy discreto. Se volverán a superar los 35 grados en amplias zonas del interior y los archipiélagos, alcanzando de nuevo los 40 grados en el valle del Guadalquivir, la depresión del Ebro y los valles del suroeste. Las noches continuarán siendo tropicales en el sur, el nordeste y la costa mediterránea, donde los termómetros no bajarán de los 20 a 25 grados.
En Canarias soplará el alisio moderado a fuerte con cielos nubosos al norte y calima ligera. Ya en el fin de semana, la transición de esta vaguada hacia una DANA extenderá las tormentas a buena parte del interior y traerá un descenso generalizado de las temperaturas en todo el país.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es