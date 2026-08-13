¿Te pasaste de "mirón" con el eclipse? Guía para saber si tus ojos están "fritos" o solo cansados

El gran eclipse solar de 2026 ya ha pasado y, aunque fue un espectáculo de esos que te dejan con la boca abierta, puede que a algunos también les haya dejado la vista "tocada". Si hoy te has levantado sintiendo que tus ojos no funcionan como siempre, lo primero es no perder los nervios, pero lo segundo es prestar mucha atención.

Mirar al Sol sin las gafas adecuadas es como invitar a un lanzallamas a tu retina, y lo peor de todo es que el ojo es un sufridor silencioso: se quema, pero no se queja con dolor. Si después de contemplar el fenómeno notas cosas raras al mirar, no pienses que es el cansancio de la fiesta. Los médicos tienen muy claro qué es lo que indica que algo va mal. La Sociedad Española de Oftalmología ha elaborado un folleto para prevenir y detectar las lesiones retinianas durante el trío de eclipses que terminará en 2028.

¿Qué señales deben preocuparte de verdad? Según explica el doctor Santiago Abengoechea, oftalmólogo de la clínica Barraquer, la señal de alarma número uno es la "aparición de una mancha fija en el campo visual central". Es decir, que si intentas mirar a alguien a la cara y justo en el medio ves un borrón oscuro o gris que no se quita, ahí tienes un problema. Mirar un eclipse sin protección puede causar daños irreversibles: retinopatía ocular Raquel Fernández / RTVE C-LM Pero hay más. Otro síntoma que te dice que tu retina ha sufrido es ver las cosas deformadas. Los expertos lo llaman "metamorfopsia", que suena a nombre de Transformer, pero que en realidad significa que "las líneas rectas se ven torcidas o deformadas". Si miras el marco de una puerta y parece que tiene curvas, corre al médico. También puede pasar que veas los colores más sosos, como si les hubieran quitado el brillo, o que las cosas te parezcan más pequeñas de lo que son en realidad.

El "peligro silencioso": ¿por qué no me duele? Aquí es donde viene la trampa del Sol. Podrías pensar: "Si me hubiera quemado el ojo, me dolería una barbaridad, ¿no?". Pues no. Resulta que nuestra retina es un tejido muy especial que, por desgracia para los despistados, no tiene nervios para sentir el dolor. La doctora Mireia Jornet, oftalmóloga y especialista en Retina del Hospital Universitari Quirón salud Barcelona, explica en varios medios que "la retina carece de receptores del dolor", lo que permite que una persona siga mirando el eclipse mientras el daño se va cocinando por dentro sin enterarse de nada. ““ Es como cuando te quemas en la playa y no te das cuenta hasta que llegas a casa. En este caso, la luz del Sol actúa como una lupa gigante. La oftalmóloga Fiorella Salvador, especialista en retina del Hospital Quirón Salud de Toledo, consultada por RTVE, lo explica de forma muy sencilla: "Es como si toda la luz del Sol se concentrara en nuestra lupa natural, que es el cristalino, y esa luz tan concentrada va directamente hacia la mácula y produce un tipo de quemadura". Así que, si no te duele pero ves mal, no te fíes ni un pelo.

¿Cuándo aparecen los síntomas? Si ayer viste el eclipse y al terminar veías bien, no cantes victoria todavía. Los daños en la vista son traicioneros y suelen tomarse su tiempo para dar la cara. Según los datos recogidos en Doctoralia por la especialista Claudia Castilla, los síntomas suelen aparecer "entre 4 y 12 horas después de la exposición". Esto significa que si miraste el Sol por la tarde, lo normal es que te des cuenta del desastre al despertarte al día siguiente. Incluso hay casos donde las molestias pueden tardar hasta dos días en aparecer.

Diferencia entre estar cansado y estar "lesionado" A ver, que tampoco hay que ir a urgencias por cualquier tontería. Si lo que sientes es que tienes el ojo seco, como si tuvieras arenilla dentro o te escuece un poco, lo más probable es que solo estés cansado. La doctora Laura Sararols, jefa de Retina en el Hospital General de Granollers, comenta en Euronews que pasar mucho tiempo mirando fijamente, aunque sea con gafas, hace que parpadeemos menos. "Esto no tiene la más mínima importancia", asegura la doctora, comparándolo con pasar muchas horas delante de la pantalla del ordenador. Eso se arregla con un poco de descanso y quizá unas lágrimas artificiales de la farmacia. La diferencia clave es que el cansancio se pasa con el descanso, pero la mancha negra en la visión central se queda ahí fija.

El riesgo en los más pequeños y los móviles Hay que tener un ojo puesto (y nunca mejor dicho) en los niños. Ellos tienen los ojos más delicados porque sus lentes naturales son más transparentes y dejan pasar más radiación. Además, como dice la doctora Sararols, "los niños no nos van a decir que estuvieron mirando el eclipse" si saben que les regañaremos por hacerlo sin protección. ““ Si ves que tu hijo parpadea mucho, se queja de que ve borroso o se frota los ojos sin parar, llévalo a revisión. ¿Y qué pasa con los que intentaron hacerse los modernos grabando con el móvil? Si solo miraste a través de la pantalla, estás a salvo. El peligro real, como advierte Sararols fue "levantar la mirada de la pantalla y observar directamente el Sol mientras se preparaba la grabación". El móvil no te quema los ojos, pero el Sol que hay justo encima de él, sí.