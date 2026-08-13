El tiempo hoy 13 de agosto en España: temperaturas altas con lluvias en montañas del este y sureste
- Las mínimas experimentarán un aumento ligero, manteniéndose las noches tropicales
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Este jueves España vivirá una nueva jornada de temperaturas muy elevadas en prácticamente la totalidad de la Península y Baleares, con chubascos con probabilidad de ser fuertes y rachas de viento muy fuertes en las sierras del sureste, Ibéricas de Teruel y zonas aledañas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que este jueves se espera una situación de cierta estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos a excepción de Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, donde el día comenzará algo nublado con tendencia a despejar.
Por la tarde se formará nubosidad en amplias zonas del interior y tercio oriental, donde se esperan chubascos que serán más probables en montañas del tercio este, sistema Ibérico y Bético.
Temperaturas sin cambios o al alza
Las temperaturas máximas permanecerán sin cambios significativos, manteniéndose por encima de los 35 grados en la mayoría de la Península e incluso superarán los 40 en los valles fluviales del suroeste, Miño y meseta sur.
Las mínimas experimentarán un aumento ligero, manteniéndose las noches tropicales que no bajarán de los 20 grados en amplias zonas de la mitad sur y nordeste peninsular, quedando localmente por encima de los 25 en el litoral mediterráneo.
Soplará levante moderado en el Estrecho y Alborán y viento flojo en el resto con brisas en el Cantábrico y oeste peninsular.
En Canarias espera un día de cielo nuboso en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto, con temperaturas máximas en ligero ascenso y viento alisio moderado con rachas fuertes en zonas expuestas.
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