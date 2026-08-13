El tiempo hoy 13 de agosto en España: temperaturas altas con lluvias en montañas del este y sureste

Este jueves España vivirá una nueva jornada de temperaturas muy elevadas en prácticamente la totalidad de la Península y Baleares, con chubascos con probabilidad de ser fuertes y rachas de viento muy fuertes en las sierras del sureste, Ibéricas de Teruel y zonas aledañas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que este jueves se espera una situación de cierta estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos a excepción de Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, donde el día comenzará algo nublado con tendencia a despejar.

Por la tarde se formará nubosidad en amplias zonas del interior y tercio oriental, donde se esperan chubascos que serán más probables en montañas del tercio este, sistema Ibérico y Bético.