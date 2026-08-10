El tiempo hoy, lunes 10 de agosto: mucho calor en Baleares y meseta sur y lluvias en Comunidad Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía, meseta sur y nordeste peninsular, además de chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes en la Comunidad Valenciana y sur de la Ibérica, el sudeste y Navarra.

La situación de estabilidad se mantendrá en la mayor parte del país, con pocas nubes o despejado, pero en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y litorales mediterráneos predominarán los cielos nubosos o cubiertos con una tendencia a abrirse cada vez más claros.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el tercio oriental y montañas del norte. Se prevén chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes —sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes— en el sur de la Ibérica, la Comunidad Valenciana, el sudeste y Navarra, y menor probabilidad en el Pirineo oscense y zonas aledañas.

En Canarias, habrá intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso o despejado en el resto.

Serán probables los bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, con brumas y nieblas costeras en litorales de la propia comunidad gallega y Alborán, con calima ligera en esta última zona.