El tiempo hoy, lunes 10 de agosto: mucho calor en Baleares y meseta sur y lluvias en Comunidad Valenciana
- La situación de estabilidad se mantendrá en la mayor parte del país, con pocas nubes o despejado
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía, meseta sur y nordeste peninsular, además de chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes en la Comunidad Valenciana y sur de la Ibérica, el sudeste y Navarra.
La situación de estabilidad se mantendrá en la mayor parte del país, con pocas nubes o despejado, pero en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y litorales mediterráneos predominarán los cielos nubosos o cubiertos con una tendencia a abrirse cada vez más claros.
Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el tercio oriental y montañas del norte. Se prevén chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes —sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes— en el sur de la Ibérica, la Comunidad Valenciana, el sudeste y Navarra, y menor probabilidad en el Pirineo oscense y zonas aledañas.
En Canarias, habrá intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso o despejado en el resto.
Serán probables los bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, con brumas y nieblas costeras en litorales de la propia comunidad gallega y Alborán, con calima ligera en esta última zona.
Continúan las noches tropicales
Temperaturas máximas en ascenso en el extremo noroeste peninsular y Alborán, con descensos en la mitad este y, en general, con pocos cambios en el resto.
Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares y localmente en la meseta norte, pudiendo rebasar los 40º en el Guadalquivir.
Las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular, Cantábrico oriental y alto Ebro, permaneciendo con pocos cambios en el resto.
Seguirán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo.
Soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, con viento moderado del norte y nordeste en los litorales del noroeste peninsular, y del este y nordeste en los del sureste y en Baleares; viento flojo en el resto, arreciando por la tarde.
Predominará la componente oeste en la vertiente atlántica, la norte en la cantábrica y las sur y este en la mediterránea.
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