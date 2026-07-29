La cuarta ola de calor del verano incrementará la factura de la luz hasta en 18 euros

La cuarta ola de calor que va a vivir España este verano podría encarecer la factura de la luz hasta en 18 euros, según Papernest. La firma, explica en un comunicado, ha analizado cuánto aumentará el coste del aire acondicionado estos días y ha concluido que para un piso tipo de 90 metros cuadrados, el gasto subirá en unos nueve euros, mientras que si la casa es grande y los equipos con los que se cuenta son pocos eficientes, el coste podría multiplicarse por dos y alcanzar esos 18 euros. La empresa recuerda que si se usan aparatos catalogados como A+++, el consumo se puede reducir cerca de un 72% frente a uno etiquetado como clase G, la categoría más baja.

La compañía ha hecho su análisis simulando el consumo que tendrían tres tipos de viviendas, un estudio, un piso y una villa, equipadas con aires acondicionados de clase G durante los seis días que está previsto que dure la ola de calor. El modelo, señala Papernest, "compara un verano habitual (33 ºC exteriores, 6 horas de uso al día y 26 ºC interiores) con las temperaturas previstas durante esta cuarta ola (41-42 ºC en las zonas más afectadas), manteniendo constantes el resto de variables". Los resultados arrojan que la factura se encarecería en cuatro euros en el caso del estudio, en nueve para el piso y en 18 en el caso de la vivienda más grande.

Papernest señala que "más allá del aumento puntual de las temperaturas, la eficiencia del equipo sigue siendo el factor que más influye en la factura eléctrica durante todo el verano". Así, según los cálculos de la firma, la factura del aire acondicionado en un piso de 90 metros cuadrados podría pasar de 96,57 euros a 27,27 para todo el verano si los aparatos de clase G se cambian por unos A+++. El ahorro asciende a 69,30 euros y la inversión podría amortizarse en 3,6 años.

En el caso del estudio de 40 metros cuadrados, el ahorro para todo el verano sería de 18,91 euros, mientras que para la villa, de 140 metros cuadrados, sería de 75,92 euros. El coste de los nuevos aparatos se podría amortizar en ocho y dos años, respectivamente. "Las olas de calor ya no solo se notan en el termómetro: también llegan directamente a la factura eléctrica. Cuando las temperaturas superan los 40 grados, un equipo eficiente y mantener el aire acondicionado en 26º son las dos medidas que más ayudan a contener el consumo", señala Óscar Pacheco, analista de energía de Papernest.

Por último, la firma ha detallado el sobrecoste que tendrá encender el aire acondicionado en las provincias que más calor van a registrar estos días. La simulación en este caso se ha hecho tomando como modelo un piso de 90 metros cuadrados con equipos de clase G. El encarecimiento ascenderá a 9,32 euros en Córdoba, Zaragoza y Sevilla, donde se alcanzarán máximas de 42 grados. En Ciudad Real y Toledo, con 40 grados, el sobrecoste será de 8,94 euros, y en Badajoz, con 38 grados, 8,16 euros.