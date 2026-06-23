El precio de la luz toca máximos desde marzo en plena ola de calor y con los aires acondicionados en marcha
- Llegará a los 185 euros/MWh este martes entre las 21.00 y las 22.00 horas
- Se abaratará el miércoles, hasta una media de 95,57 euros
El precio de la electricidad se ha disparado este martes en el mercado mayorista, en medio de la ola de calor. Con los aires acondicionados y ventiladores en marcha, el megavatio hora (MWh) se sitúa de media en 112,42 euros, un máximo desde mediados de marzo de este año.
El momento más caro será entre las 21.00 y las 22.00 horas, cuando el precio mayorista subirá a 185 euros/MWh, mientras el mínimo se ha dado al mediodía, con 71,4 euros/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), unas fluctuaciones que afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada.
El precio de la luz vuelve a bajar el miércoles
Después de este repunte, del 12,5% respecto al lunes, la electricidad volverá a moderar su coste este miércoles hasta una media de 95,57 euros, con un pico de 146,50 euros a las 23.00 horas y un mínimo de 28 euros, a las 16.00, coincidiendo con las temperaturas más altas.
El encarecimiento en la subasta del pool mayorista se relaciona con el aumento de la demanda de los hogares y empresas, que están necesitando encender los aires acondicionados, junto a la caída de la generación solar, según señalan fuentes del sector energético a Europa Press.
Y es que los paneles solares fotovoltaicos, a pesar de lo que podría pensarse, reducen su eficacia en los periodos de altas temperaturas. "Habrá días en que la alta radiación solar compense el descenso de producción por temperatura, pero habrá otros en que no ocurra y las pérdidas por calor aplanen la curva de producción", explican en la página web de la compañía Green Solutions.
¿Cómo se traduce en la factura de la luz?
Hay que tener en cuenta que estos son precios mayoristas, que influyen, pero no son exactamente los mismos que se aplican al consumidor con la tarifa regulada por el Gobierno, el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
A raíz de la crisis inflacionista por la guerra en Ucrania, la Unión Europea reformó el método de cálculo para mantener precios más estables y protegidos frente a la volatilidad de las materias primas como el gas. La nueva fórmula incluye en diferentes porcentajes también a los mercados de futuros y, desde 2026, representan en conjunto más de la mitad del precio (55%). El 45% restante corresponde así al citado coste en el mercado mayorista o pool.
Este último se define por una subasta que relaciona las ofertas de las empresas generadoras de electricidad y la demanda en cada hora del día. En la factura de los consumidores, se suman finalmente también los peajes, impuestos y demás cargos legales.