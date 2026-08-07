Karol G perrea entre lágrimas en su nuevo disco, en donde samplea 'Porque te vas' de Jeanette

"Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás", cantaba Jeanette en los años 70 y de repente escuchamos ahora en el sexto álbum de Karol G, la 'Bichota', quien no se ha olvidado de este hit porque lo ha sampleado en el disco que ha publicado este viernes, No me arrepiento de sentir tanto, su sexto álbum de estudio, y que le va que ni al pelo por su aroma elegiaco.

Así, esta sería la segunda sorpresa de un trabajo que incluye colaboraciones con los españoles Judeline y Rusowsky en la canción BbYWOW. El disco también reúne a mastodontes internacionales de la talla de Drake, que participa en Ahí, o Bruno Mars en Still.

La colombiana anunció el proyecto por sorpresa, esta sería la primera sorpresa, además, hace apenas una semana. El álbum sucede a Tropicoqueta (2025), con el que regresará a España en junio de 2027 dentro de la gira Viajando por el Mundo Tropitour. La tendremos en Madrid, Barcelona y Sevilla con varias fechas en cada ciudad.

El nuevo disco, compuesto por 14 canciones, adelantó ayer jueves su tracklist, y algunas de sus temas ya eran conocidos antes del lanzamiento del álbum. Por ejemplo, el 24 de julio presentó Matadora durante el concierto inaugural de su gira en Chicago y también publicó Después de ti.

¿Y qué nos encontramos en este No me arrepiento de sentir tanto? Para empezar, el título va directo al grano de lo que el pop suele buscar: emociones. Exacerbadas. Y orgullo por ello. Amor, mucho desamor y los sospechosos habituales. Pero es un disco menos reguetonero o latin urban aunque sin renunciar sino que toca otros géneros que no le son ni nuevos ni ajenos tampoco. Y en absoluto es un disco feliz sino dolorido, de llorar en la discoteca, como el Perreo Llorando de Tokischa, con una portada azul que es el color de la tristeza.