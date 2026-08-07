Karol G perrea entre lágrimas en su nuevo disco, en donde samplea 'Porque te vas' de Jeanette
- La colombiana publica por sopresa No me arrepiento de sentir tanto, su sexto álbum
- Incluye colaboraciones con Drake, Bruno Mars y los españoles Rusowsky y Judeline, entre otros
"Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás", cantaba Jeanette en los años 70 y de repente escuchamos ahora en el sexto álbum de Karol G, la 'Bichota', quien no se ha olvidado de este hit porque lo ha sampleado en el disco que ha publicado este viernes, No me arrepiento de sentir tanto, su sexto álbum de estudio, y que le va que ni al pelo por su aroma elegiaco.
Así, esta sería la segunda sorpresa de un trabajo que incluye colaboraciones con los españoles Judeline y Rusowsky en la canción BbYWOW. El disco también reúne a mastodontes internacionales de la talla de Drake, que participa en Ahí, o Bruno Mars en Still.
La colombiana anunció el proyecto por sorpresa, esta sería la primera sorpresa, además, hace apenas una semana. El álbum sucede a Tropicoqueta (2025), con el que regresará a España en junio de 2027 dentro de la gira Viajando por el Mundo Tropitour. La tendremos en Madrid, Barcelona y Sevilla con varias fechas en cada ciudad.
El nuevo disco, compuesto por 14 canciones, adelantó ayer jueves su tracklist, y algunas de sus temas ya eran conocidos antes del lanzamiento del álbum. Por ejemplo, el 24 de julio presentó Matadora durante el concierto inaugural de su gira en Chicago y también publicó Después de ti.
¿Y qué nos encontramos en este No me arrepiento de sentir tanto? Para empezar, el título va directo al grano de lo que el pop suele buscar: emociones. Exacerbadas. Y orgullo por ello. Amor, mucho desamor y los sospechosos habituales. Pero es un disco menos reguetonero o latin urban aunque sin renunciar sino que toca otros géneros que no le son ni nuevos ni ajenos tampoco. Y en absoluto es un disco feliz sino dolorido, de llorar en la discoteca, como el Perreo Llorando de Tokischa, con una portada azul que es el color de la tristeza.
"Esto no es estar triste, son ganas de morirse".
Es llamativa la colaboración con Mars, una muestra quintaescencial de la canción ligera baladística, en inglés, con sintes emotivos ochenteros. Lo contrario a un tema aguerrido de urban de hoy; Bebiendo lágrimas, a su vez, es una de las balas más melancólicas de este intimista álbum contextualizado en la ruptura de la artista con el cantante Feid, en donde la diva en lugar de llorar en la limo como C. Tangana está "llorando en un yate".
Carolina Giralda Romero, aka Karol G, la autora de Provenza se marca también reguetones con Drake o Matadora, ya antes mentada, con una vibración no muy enérgica sino como de twerking lento (si es que eso es posible), sensual igualmente. Los productores del álbum son titanes de la escena, como su productor habitual Ovy on the Drums o Tainy.
Y la participación española, comandada por Rusowski o Judeline, no se queda solo ahí. Porque irrumpe también en escena José Luis Perales y Jeanette con aquel mítico y bello Por qué te vas escrito por el primero en una lluviosa y solitaria tarde en Cuenca y que hizo mundialmente eterno la segunda y que es sampleado en Con quién andará?, un tema en el que la de Medellín se muestra especialmente vulnerable.
Más detalles. Ya ha llegado la primera micropolémica alrededor del disco porque la portada se parece a una de Britney Spears, la de In The Zone, de 2003, y no se sabe si es un homenaje, una copia o una casualidad. Por cierto, pensando en canciones para el calentar el eclipse del próximo 12 de agosto en nuestro país, Karol G publica su aporte con Eclipse, en donde vuelve a mostrarse rota y canta “es que a veces hay eclipses” y debe blindar su “corazón de otro ‘te quiero’ falso”.
En la última canción, Después de ti, un atinado cierre también en tono y fondo, pues es la cima de la fragilidad de un disco en donde Karol G parece abrirse en canal, aquí lo hace en una sorpresiva colaboración con Greg González, de Cigarrettes After Sex, y la estrella latina echa el resto trágico: “Esto no es estar triste, son ganas de morirse”.