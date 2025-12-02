Karol G comparte los secretos de su último álbum en 'La Premiere', este domingo en La 2 y RTVE Play
- La cantante y compositora colombiana protagoniza un especial televisivo en torno a su último álbum, 'Tropicoqueta'
- A través de TVE Internacional y Televisa Univisión podrá verse en primicia en todo el mundo
- Domingo 7 de diciembre, después de ‘Al cielo con ella’, enmarcado en 'La casa de la música' de RTVE
Los seguidores de Karol G están de enhorabuena. En el marco de ‘La casa de la música’, La 2, RTVE Play emitirán este domingo ‘La Premiere’, un especial en el que la cantante y compositora colombiana mostrará los secretos exclusivos de su último trabajo discográfico. Una experiencia visual inmersiva que expande y celebra el impacto histórico del álbum ‘Tropicoqueta’ y que podrá verse de manera simultánea en más de una veintena de países.
Una ambiciosa producción con grabaciones en Ciudad de México, Los Ángeles y localizaciones icónicas de Cartagena y Medellín, que Karol G y su equipo trabajaron durante un año en paralelo a la publicación de su álbum el pasado 20 de junio.
‘Tropicoqueta’ es el quinto álbum de estudio con el que Karol G vuelve a sus raíces y evoca la nostalgia de cómo se vivía la música en otra época en la que no existía el afán por la inmediatez, y en la que la gente esperaba ansiosa por un estreno especial en televisión.
Estreno simultáneo en más de 20 países
‘La Premiere’ es un recorrido íntimo por el universo musical de una de las figuras más influyentes de la música latina actual que contará con una retransmisión simultánea, a través de las cadenas de televisión más relevantes de más de 20 países de todo el mundo en América Latina y Estados Unidos a través de Televisa Univisión, y en Europa, África, Asia y Oceanía, a través de TVE Internacional.
Karol G revelará detalles del proceso creativo, videoclips y los rasgos esenciales de ‘Tropicoqueta’, un trabajo en el que la reina del reguetón y trap latino se adentra en géneros tan variados como el reguetón, merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi y que cuenta con colaboraciones de artistas como Eddy Lover, Feid, Greeicy, Manu Chao, Mariah Angeliq y Marco Antonio Solís.