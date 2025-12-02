Karol G comparte los secretos de su último álbum en 'La Premiere', este domingo en La 2 y RTVE Play

Los seguidores de Karol G están de enhorabuena. En el marco de ‘La casa de la música’, La 2, RTVE Play emitirán este domingo ‘La Premiere’, un especial en el que la cantante y compositora colombiana mostrará los secretos exclusivos de su último trabajo discográfico. Una experiencia visual inmersiva que expande y celebra el impacto histórico del álbum ‘Tropicoqueta’ y que podrá verse de manera simultánea en más de una veintena de países.

Una ambiciosa producción con grabaciones en Ciudad de México, Los Ángeles y localizaciones icónicas de Cartagena y Medellín, que Karol G y su equipo trabajaron durante un año en paralelo a la publicación de su álbum el pasado 20 de junio.

‘Tropicoqueta’ es el quinto álbum de estudio con el que Karol G vuelve a sus raíces y evoca la nostalgia de cómo se vivía la música en otra época en la que no existía el afán por la inmediatez, y en la que la gente esperaba ansiosa por un estreno especial en televisión.