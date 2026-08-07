El tiempo hoy, viernes 7 de agosto: alertas por calor de 40 grados y fuertes tormentas con granizo en el este
- La AEMET prevé lluvias intensas en el interior oriental y valores sofocantes en la mitad sur
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos por chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en los interiores del este y sureste peninsular, así como en el extremo oriental de la meseta Norte.
Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, sin descartar que afecten también al área de los Pirineos.
En el resto del país predominará el tiempo estable y los cielos poco nubosos, a excepción del norte de Galicia y la franja cantábrica, donde se registrarán cielos nubosos y brumas o bancos de niebla matinales con tendencia a despejar a lo largo del día.
Termómetros al alza y noches tropicales
Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la mitad nordeste peninsular, siendo este repunte localmente notable en el alto Ebro. Por el contrario, se registrarán ligeros descensos en el oeste gallego y la zona de Alborán.
Los termómetros superarán holgadamente los 35 grados en amplias zonas del interior sur, el cuadrante nordeste, la meseta norte, Baleares y Canarias, alcanzando los 40 grados en puntos del valle del Guadalquivir.
Las noches seguirán siendo calurosas o tropicales, sin bajar de los 20 grados en la mitad sureste y Baleares, e incluso por encima de los 25 en zonas del litoral mediterráneo y el archipiélago canario.
Viento fuerte de alisios en Canarias
En cuanto al régimen de vientos, el alisio soplará con intensidad fuerte y rachas muy fuertes en las islas Canarias. En el resto de la Península dominarán los vientos flojos de componente oeste, con la tramontana amainando en Menorca y Ampurdán, mientras que en la cornisa cantábrica predominarán las brisas de componente norte.
Fin de semana de calor intenso y tormentas aisladas
La previsión de la Aemet para el sábado y domingo es la de un tiempo mayoritariamente estable en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas propias de la canícula.
El calor seguirá siendo intenso en amplias zonas del interior de la Península, especialmente en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Ebro, así como en puntos del nordeste y Baleares, donde los termómetros volverán a situarse por encima de los 35 grados y podrán acercarse o superar localmente los 40.
No obstante, el ambiente será algo más variable en el extremo norte peninsular. Durante las tardes podrán desarrollarse nubes de evolución que darán lugar a chubascos y tormentas aisladas, principalmente en áreas montañosas de la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico y otros puntos del nordeste, sin descartar que alguna sea localmente intensa y venga acompañada de rachas fuertes de viento. En el resto del país continuará el tiempo seco, con vientos en general flojos y noches que seguirán siendo cálidas, especialmente en el litoral mediterráneo y el sur peninsular.
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