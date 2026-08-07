El tiempo hoy, viernes 7 de agosto: alertas por calor de 40 grados y fuertes tormentas con granizo en el este

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos por chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en los interiores del este y sureste peninsular, así como en el extremo oriental de la meseta Norte.

Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, sin descartar que afecten también al área de los Pirineos.

En el resto del país predominará el tiempo estable y los cielos poco nubosos, a excepción del norte de Galicia y la franja cantábrica, donde se registrarán cielos nubosos y brumas o bancos de niebla matinales con tendencia a despejar a lo largo del día.

Termómetros al alza y noches tropicales Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la mitad nordeste peninsular, siendo este repunte localmente notable en el alto Ebro. Por el contrario, se registrarán ligeros descensos en el oeste gallego y la zona de Alborán. Los termómetros superarán holgadamente los 35 grados en amplias zonas del interior sur, el cuadrante nordeste, la meseta norte, Baleares y Canarias, alcanzando los 40 grados en puntos del valle del Guadalquivir. Las noches seguirán siendo calurosas o tropicales, sin bajar de los 20 grados en la mitad sureste y Baleares, e incluso por encima de los 25 en zonas del litoral mediterráneo y el archipiélago canario.

Viento fuerte de alisios en Canarias En cuanto al régimen de vientos, el alisio soplará con intensidad fuerte y rachas muy fuertes en las islas Canarias. En el resto de la Península dominarán los vientos flojos de componente oeste, con la tramontana amainando en Menorca y Ampurdán, mientras que en la cornisa cantábrica predominarán las brisas de componente norte.