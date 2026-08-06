Los mares españoles se asfixian de calor: Baleares registra más de 33 ºC en sus aguas

arte

lo recuerdan, nuestro metrólogo Gabriel...

...nos ha contado que la boya de esa Dragonera en Mallorca..

que pertenece a la red de observación del puerto y del estado, registró ayer

33

grados. Es la temperatura más alta registrada

hasta ahora en aguas españolas

Para hablar de este fenómeno nos acompaña Manuel Vargas, que es

investigador del Instituto Español de Oceanografía

del Grupo del Cambio Climático del Mediterráneo.

¿Qué tal? Buenos días.

Hola, buenos días. ¿Qué pasa?

con el Mediterráneo?

Porque ¿esto está ocurriendo, este fenómeno, en todos los mares del

planeta o el

Mediterráneo tiene unas características especiales para llegar a 33 grados?

Bueno, pues las dos cosas.

Pero una parte, sí está ocurriendo en todos los mares del planeta un

calentamiento

muy importante hay que recordar que por causa de este calentamiento global al

que estamos

asistiendo, la Tierra está reteniendo, está absorbiendo cada vez más energía,

pero el 90% de esa

energía va a los océanos en general pero luego en particular el mar

Mediterráneo se está

calentando más rápido que otros océanos.

De hecho, podemos hablar de que esas tendencias, que serían

esa velocidad a la que aumenta la temperatura en el Mediterráneo, en

algunas regiones puede llegar a ser

tres y cuatro veces superior a la que se está observando en otras partes del

planeta

¿Podemos decir que el Mediterráneo se va a convertir en un mar tropical?

Si es que no lo es

Pues mire, sí, pues esta afirmación que como ya llevamos bastantes décadas

ya

hablamos de cambio climático, aunque por desgracia se esté tardando en

tomarse

realmente en serio este problema o al menos en tomar las soluciones

necesarias,

pues al principio yo recuerdo esto como un poco exagerado, pero ahora realmente

creo que cada vez más

acertada esta expresión, porque esa misma temperatura que acaba de comentar

de 33 grados es una barbaridad

Por poner un ejemplo como más cotidiano, nosotros en nuestro grupo de

investigación

en el Instituto Español de Oceanografía empezamos a monitorizar, a hacer un

seguimiento de las aguas mediterráneas españolas allá por

principios de los años 90 y si alguien me hubiera dicho en alguno de los

registros que hacíamos

alguna de las medidas, que se habían medido 33 grados, no ya 33 grados, 30 o

28, bueno, 28

sí, 30 grados en las Islas Baleares, pues yo directamente hubiera dicho que

la medida estaba mal hecha

Esto revísalo porque el aparato se ha roto o pasa algo.

Sin embargo, cada vez es más frecuente estos

extremos. Cada año, en realidad, esto es un

Record, pero hay que recordar que cada año, cada verano, batimos

nuevos récords. Y otra cosa es que no solamente en

verano.

Claro, en verano es cuando es más llamativo, cuando vamos

a la playa podemos incluso nosotros percibir, notar que esa agua está más

caliente.

Pero esto que en realidad es lo que se llama una ola

de calor marina, igual que las olas de calor que sufrimos nosotros en la

atmósfera, se producen también en

invierno. De hecho, pasamos ya muchos meses

inmersos en olas de calor marina

Vamos a las consecuencias.

Y una de las más peligrosas es, y esto hay que contarlo

a los telespectadores, que un mar Mediterráneo tan caliente con esta

temperatura es

el combustible perfecto para fenómenos meteorológicos extremos, sobre todo de

cara

al otoño. En efecto, esta es una de las más

dañinas

Cuando llegue final de verano o el otoño y se producen esas bolsas de aire

frío en las

capas superiores de la atmósfera, eso es algo normal, recurrente en esta

región mediterránea cuando se encuentran

con ese mar muy cálido, pues se producen esas danas que, por desgracia,

todos

conocemos. Mientras mayor sea la temperatura del

mar, como muy bien has dicho, mayor es la energía que ese mar

va a inyectar a la atmósfera y, por tanto, van a ser más destructivas.

Hay otros fenómenos también

que se agravan mucho con estas altas temperaturas.

También es habitual que luego en otoño,

en invierno, tenemos esos temporales que el oleaje causa daño en el litoral,

en las construcciones que tenemos en primera línea de playa.

¿Qué ocurre? Que este mar cada vez más cálido,

también uno de los efectos

es que tiene un nivel más alto, es decir, está subiendo el nivel del mar.

Y uno podría decir, bueno, sí, esos

temporales siempre ocurren y ese oleaje siempre ha sido destructivo pero si el

nivel de partida

del que sobre el que se producen esos temporales ya es un nivel del mar mucho

más alto pues también esas tormentas

provocarán más daño en esas construcciones, en esas

infraestructuras que tenemos en el litoral.

¿Y qué pasa con las

especies de peces? Porque contábamos, por ejemplo, que en

Murcia han notado en el mes pasado, en julio, un

descenso del 15% en la captura de muchas especies de peces que huyen de

estas temperaturas tan cálidas

En el caso de las especies de peces tenemos que ser cautos

porque es verdad que hay muchos factores que intervienen.

Si el único fuese el calentamiento, pues es obvio que podríamos..

atribuirlo. Lo que sí es cierto, esto no cabe duda,

es que a medida que van aumentando las temperaturas del mar,

aquellas especies que tienen preferencias por temperaturas más

bajas, pues no tienen más remedio que ir migrando,

desplazándose hacia los polos.

Y esto ya se ha observado.

En el caso concreto del Mediterráneo tenemos un problema

Si usted está en el Atlántico, en una latitud parecida a la nuestra, entre 36

y 42 grados,

pues bueno, tiene todavía margen para seguir subiendo.

Pero en el Mediterráneo llega un momento en que se encuentra con la

costa, las costas de Francia, de Italia, de Grecia, y ya no pueden

seguir subiendo.

Entonces, evidentemente hay preocupación

porque estas especies que no puedan migrar más hacia el norte, pues

sufrirán importantes descensos

en sus poblaciones e incluso algunas desaparecerán.

Luego ya no es solo los peces, porque los peces, como estamos hablando,

tienen esa capacidad de moverse, pero luego hay otras especies de corales,

gorgonias, esponjas, que viven

pegadas al fondo marino, esas no tienen esa capacidad de desplazarse.

Y entonces cuando se producen esas temperaturas

tan altas, esas olas de calor marino de las que hemos hablado, pues se producen

lo que se llaman fenómenos

de mortalidad masiva.

Es decir, estas especies pueden aguantar un día, dos días, que te suban

mucho las temperaturas.

Lo que no

están capacitadas es para soportar muchos días seguidos de temperaturas

extremas

Y entonces, pues, simplemente se producen estas mortalidades, este tipo

de especies que viven en los fondos marinos

Pues Manuel Vargas, investigador del Instituto Español de Oceanografía,

gracias por acompañarnos en el canal 24 Horas y comentar

con nosotros este fenómeno, el calentamiento del Mediterráneo con este

récord de ayer de la boya de esa dragonera 30

grados, frente a las costas de Mallorca, que como usted muy bien ha

dicho, es una auténtica barbaridad.

Gracias y buenos días

Gracias a

vosotros