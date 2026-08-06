La representación de los eclipses en el arte a lo largo de la historia: de monstruo que devora al sol a castigo divino
- Casi siempre tiran a lúgubres las formas en que los artistas han mirado a los eclipses como pozo de inspiración
- Han sido símbolo de nuestras sombras interiores, del lado oscuro del alma humana
La curiosidad por saber, por conocer más sobre el espacio, existe desde la antigua Grecia. De hecho, hay obras maestras en las que aparecen eclipses, como en las obras de Rubens. Y es que apagar el cielo de pronto ha dado mucho juego para crear atmósferas de terror y de misterio.
Como un monstruo que devora al sol o un castigo divino, en general, como dirían los Gen Z: "Mala vibra". Casi siempre tiran a lúgubres las formas en que los artistas han mirado a los eclipses como pozo de inspiración.
De hecho, el artista Juan Genovés Candel en 2006 creó su eclipse como un gran agujero, con su muchedumbre alrededor como siempre, tipo rebaño y a la vez solos. Tal como estamos y como estaremos, también para ver el eclipse.
Mismo fenómeno, distintas culturas
Hay una ruta de eclipses de la historia del arte. Esta mejor contemplarla sin gafas. El dios Raju es el responsable de los eclipses en la mitología hindú. Se come al sol en todas sus representaciones y es considerado demoníaco.
En la pintura religiosa occidental hay ejemplos magistrales como el de la Elevación de la Cruz de Rubens, un genio del trabajo en la oscuridad, y se puede ver en el Museo del Prado.
Según varios evangelios, en el instante de fallecer Jesús se hizo un eclipse total. Este momento en el que Dios con su muerte apaga el sol dio lugar a muchas obras maestras como este anónimo valenciano del siglo XV en el Thyssen.
El pintor austríaco Egon Schiele dedicó una de sus primeras obras, con 17 años, a ese eclipse, trasladando la luz del sol a la cabeza de Cristo.
Diego Rivera pintó uno en el ojo derecho de Ramón Gómez de la Serna.
Y George Grosz puso un dólar encima del sol para eclipsarlo.
Los eclipses en el arte han sido símbolo de nuestras sombras interiores, del lado oscuro del alma humana, y ese ha estado muy presente con o sin eclipse, en toda la historia del arte.