La representación de los eclipses en el arte a lo largo de la historia: de monstruo que devora al sol a castigo divino

La curiosidad por saber, por conocer más sobre el espacio, existe desde la antigua Grecia. De hecho, hay obras maestras en las que aparecen eclipses, como en las obras de Rubens. Y es que apagar el cielo de pronto ha dado mucho juego para crear atmósferas de terror y de misterio.

Como un monstruo que devora al sol o un castigo divino, en general, como dirían los Gen Z: "Mala vibra". Casi siempre tiran a lúgubres las formas en que los artistas han mirado a los eclipses como pozo de inspiración.

De hecho, el artista Juan Genovés Candel en 2006 creó su eclipse como un gran agujero, con su muchedumbre alrededor como siempre, tipo rebaño y a la vez solos. Tal como estamos y como estaremos, también para ver el eclipse.

'Eclipse', 2006, de Juan Genovés Candel