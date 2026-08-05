Asesinada una agente de la Guardia Civil en el cuartel de Llanes, Asturias, en un presunto caso de violencia de género

Una agente de la Guardia Civil ha fallecido este miércoles en un tiroteo registrado en el cuartel del Instituto Armado en la localidad asturiana de Llanes (Asturias) en el que se ha producido además otro herido, según fuentes de la investigación. El caso es sospechoso de violencia de género, debido a que las mismas fuentes han precisado que el autor de los hechos ha sido otro guardia civil que había sido pareja de la fallecida. Tenían tres hijos en común.

Según ha sabido RTVE, este agente había sido apartado del servicio por falta muy grave tras una sentencia firme de condena como autor de violencia de género. Tras la denuncia, se le retiró del servicio y se le confiscó el arma reglamentaria. En los sucesos transcurridos esta mediodía, poco antes de las 13:30 horas, ha entrado en el cuartel y ha robado un arma, con la que ha realizado varios disparos que han provocado la muerte la agente. Actualmente se encuentra detenido en un hospital, herido grave cuando los compañeros de la víctima han intentado de repelar la agresión.

A consecuencia del tiroteo ha resultado también herido un teniente del Instituto Armado que se encontraba también en el cuartel y que había intercedido en el incidente.