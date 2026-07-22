Julio, un mes trágico en violencia de género: el drama estructural que alcanza su pico en verano

El machismo estructural contra las mujeres; el binomio verano/vacaciones, que hace que la víctima pase más tiempo obligatoriamente con su agresor y en mayor aislamiento; las separaciones y divorcios que tradicionalmente aumentan en periodos de mayor convivencia; y una falta de refuerzo de los sistemas de protección en verano.

Estos son los factores que, a juicio de las expertas, forman un cóctel más que explosivo, que se traduce en muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en la época estival, periodo en el que cada año se registran los peores datos de feminicidios y de aumento de la violencia machista.

Esta semana, en 24 horas, dos mujeres han sido asesinadas a manos presuntamente de sus parejas. Una mujer de 30 años en Antequera, Málaga, y otra de 45, en la localidad toledana de Alameda de la Sagra. Esta última, en presencia en la vivienda de tres de sus cuatro hijos, uno menor de edad.

Este pasado sábado, la mujer de 30 años que permanecía ingresada desde febrero con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo falleció por estas heridas sufridas en el ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva, Madrid.

En un mes de julio insoportable, un hombre mató a su pareja y a la hija de esta en Mijas, Málaga; y también en esta localidad la Policía Nacional liberó a una mujer que durante dos años fue sometida a violencia sexual, psicológica y física por su marido, que la encerró en casa. En El Fenollar, Alicante, en otro presunto caso de violencia de género, un hombre mató a su mujer y a su hija, e hirió a otra de sus hijas.

Este mismo miércoles se ha conocido la sentencia de 20 años de cárcel a un hombre que mató a su esposa en 2024 asestándole 49 puñaladas en su domicilio conyugal de Roquetas de Mar (Almería).

Comité de crisis la próxima semana ante el repunte Con estas últimas muertes, y según los datos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia Machista, ya son 31 las víctimas mortales de crímenes machistas en lo que va de este 2026, un cifra superior a las 22 mujeres asesinadas en este mismo periodo en 2025. Ante estos datos, el Gobierno ha convocado un comité de crisis el próximo martes 28 de julio para analizar el repunte y buscar medidas para atajarlo. El Ejecutivo habla de "tragedia insoportable" que no se puede normalizar nunca. Desde el pasado 31 de mayo han sido asesinadas en España nueve mujeres por sus parejas o exparejas. Junio, julio y agosto son meses dramáticos que concentran el mayor número de feminicidios y que el Ministerio de Igualdad cifra en más del 30% del conjunto de todo el año. ““

Cosificación de la mujer: "Antes de perder el objeto, prefieren romperlo" La catedrática de la Universidad Carlos III y experta en igualdad y violencia de género, Rosa San Segundo, pone el foco en los veranos al tratarse de periodos "muy peligrosos" en los casos de violencia de género: "Aumenta la convivencia con el agresor, aumenta esa relación de dominación y violencia, y se incrementa el aislamiento de la víctima". En una entrevista con RTVE Noticias, explica que las mujeres, en muchos casos, deciden separarse en verano- normalmente tras un círculo vicioso en la relación que puede durar años en el que se combina la agresión, seguida de un periodo denominado de 'luna de miel' y de arrepentimiento, para volver a la agresión y vuelta a empezar- y ahí llega el "pico de máximo peligro". Solo con verbalizar la intención de separarse, afirma, la mujer se expone a la mayor violencia: "Los violentos cosifican, ven a su pareja como un objeto y antes de perderlo, prefieren 'romperlo'". Coincide la doctora en Estudios de Género e investigadora experta en violencias sexuales, Bárbara Tardón, en que al llegar el verano se produce un "el momento más complicado en la protección de la víctima", tal y como ha afirmado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE). "No tenemos una maquinaria institucional suficientemente preparada para la magnitud de la violencia de género", se queja Tardón, para añadir que hay una "escandalosa descoordinación" de las diferentes instituciones y una "infradotación" de recursos especializados. En verano, además, añade, muchos profesionales que atienden a estas víctimas se van de vacaciones y "no hay un refuerzo". 08.09 min "No tenemos una maquinaria institucional suficientemente preparada para la magnitud de la violencia machista"

"El sistema no está funcionando" Rosa San Segundo pide también más protocolos de protección en todas las administraciones y a pesar de que cree que "se ha avanzado mucho" en materia de legislación sobre violencia de género, llama a dictar más órdenes de alejamiento y a revisar los modelos de dictamen de custodias a hijos a padres maltratadores. Cree que es necesario potenciar la denuncia- "la mayoría de las que están en el cementerio no habían denunciado"- pero insiste en que la mujer debe hacerlo de la forma adecuada, conocer los recursos para salir de ese agujero negro y el acompañamiento necesario. Concluye que "el sistema no está funcionando" y plantea como prioridad de país y como eje central trabajar en la prevención de la violencia machista estructural y para ello plantea como clave la formación y educación en igualdad y en materia de violencia machista de todos aquellos profesionales que tienen relación con este asunto: jueces, psicólogos, policías, guardias civiles, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, periodistas, entre otros.

¿Se debe retirar una orden de alejamiento al pedirlo la víctima? En el caso de este lunes de Antequera la mujer asesinada y su expareja- que se suicidó después- estaban en el sistema VioGen, y él tenía orden de alejamiento respecto a la víctima. Recientemente habían cerrado el expediente y la orden decayó. Ambos tenían dos hijos de cuatro y siete años. Ante esta situación, la doctora en Estudios de Género e investigadora experta en violencias sexuales, Bárbara Tardón, se pregunta ¿qué hay detrás de que una mujer a la que están maltratando decida tomar esa decisión? Y pide reforzar los controles porque existe el "deber institucional de proteger". "No puede ser que una mujer desaparezca del mapa de la protección", alerta. En la misma línea, el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente ha afirmado, en declaraciones a la Agencia Efe, que suspender la orden de alejamiento que protege a una víctima de maltrato porque ella lo pida "carece de sentido y no es un argumento válido". "Representa un error que pueda evitarse actuando de oficio", añade. La Fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, María Eugenia Prendes, ha negado que existan "fallos" en el sistema de protección contra la violencia machista en España. En una entrevista en la cadena Ser este mismo miércoles ha dicho que "cuando ocurren estos asesinatos en un periodo tan escaso o tan corto de tiempo sí que se produce y se genera una alarma muy lógica pero, desde luego, lo que no sabemos son todos los casos que el sistema está evitando que tengan este desenlace fatal".