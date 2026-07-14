Aprobada la ley de violencia vicaria que suspende la patria potestad a los maltratadores condenados

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley de violencia vicaria- aquella que ejerce la pareja o expareja sobre los hijos u otras personas con un vínculo afectivo con la mujer para causarle mayor daño- que la tipifica de forma específica en el Código Penal como agravante de la violencia machista y prevé la suspensión de forma automática de la patria potestad a los maltratadores condenados en sentencia firme.

El Gobierno aprueba la nueva ley tras meses de debate entre los diferentes ministerios que han participado, el Ministerio de Igualdad, el de Justicia y el Juventud e Infancia, y se plantea como la primera ley integral sobre violencia vicaria, remitida ahora al Congreso.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto de manifiesto la importancia de esta ley en un contexto, ha dicho, en el que 68 menores han sido asesinados desde 2013, tres en lo que va de año, según las estadísticas oficiales; y con una premisa básica que atraviesa la ley: "Un maltratador no puede ser un buen padre".

Obligación de escuchar a los hijos antes de decidir sobre su custodia La nueva ley contempla que la violencia vicaria pase a ser un agravante de la violencia de género e incluye la modificación del Código Civil para que tanto los menores de edad como los mayores con discapacidad necesitados de especial protección sean obligatoriamente escuchados por un tribunal antes de acordar un régimen de custodia o de visitas, entre otros aspectos. Además, cuando existan indicios fundados o cuando un progenitor esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad sexual del otro cónyuge o sus hijos, se podrá acordar que la patria potestad sea ejercida de forma exclusiva por el otro progenitor. También contempla una pena accesoria que prohíbe que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes, para evitar así que se repita lo que sucedió con el libro 'El odio' sobre el asesino José Bretón, encarcelado por matar a sus dos hijos.