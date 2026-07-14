Aprobada la ley de violencia vicaria que suspende la patria potestad a los maltratadores condenados
- La nueva ley contempla que la violencia vicaria pase a ser un agravante de la violencia de género
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley de violencia vicaria- aquella que ejerce la pareja o expareja sobre los hijos u otras personas con un vínculo afectivo con la mujer para causarle mayor daño- que la tipifica de forma específica en el Código Penal como agravante de la violencia machista y prevé la suspensión de forma automática de la patria potestad a los maltratadores condenados en sentencia firme.
El Gobierno aprueba la nueva ley tras meses de debate entre los diferentes ministerios que han participado, el Ministerio de Igualdad, el de Justicia y el Juventud e Infancia, y se plantea como la primera ley integral sobre violencia vicaria, remitida ahora al Congreso.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto de manifiesto la importancia de esta ley en un contexto, ha dicho, en el que 68 menores han sido asesinados desde 2013, tres en lo que va de año, según las estadísticas oficiales; y con una premisa básica que atraviesa la ley: "Un maltratador no puede ser un buen padre".
Obligación de escuchar a los hijos antes de decidir sobre su custodia
La nueva ley contempla que la violencia vicaria pase a ser un agravante de la violencia de género e incluye la modificación del Código Civil para que tanto los menores de edad como los mayores con discapacidad necesitados de especial protección sean obligatoriamente escuchados por un tribunal antes de acordar un régimen de custodia o de visitas, entre otros aspectos.
Además, cuando existan indicios fundados o cuando un progenitor esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad sexual del otro cónyuge o sus hijos, se podrá acordar que la patria potestad sea ejercida de forma exclusiva por el otro progenitor.
También contempla una pena accesoria que prohíbe que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes, para evitar así que se repita lo que sucedió con el libro 'El odio' sobre el asesino José Bretón, encarcelado por matar a sus dos hijos.
Redondo: "Los negacionismos agravan los problemas"
La ministra ha puesto de manifiesto la magnitud del problema de la violencia vicaria, que no solo está en los asesinatos de los hijos e hijas a manos de sus padre, pareja o expareja de la madre para causarle "un daño irreparable" sino un problema de violencia cotidiana en agresiones, maltratos de diversos tipos y de forma diaria.
En este sentido, ha dicho que por ello, el texto cuenta con la aportación de asociaciones de víctimas, es "riguroso" y "muy cercano a la vivencia que sufren las madres, sus hijos y sus hijas".
Redondo ha alertado sobre los "discursos negacionistas"- haciendo referencia a Vox- para denunciar que los "negacionismos siempre agravan más los problemas".
Fuentes del Ministerio de Juventud han destacado que la norma incluye las modificaciones planteadas como la eliminación la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo que se recogía en un nuevo artículo del Código Penal ya que, siguiendo las advertencias de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional, la nueva tipificación "impide que las madres protectoras queden en una situación de inseguridad jurídica, evitando así su criminalización".
Ponen también el foco en la idea de que hay que escuchar a las personas menores de edad, "evitando así los automatismos que primaban hasta ahora".