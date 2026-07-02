La Guardia Civil investiga la muerte de una madre y su hija en El Fenollar, Alicante
- El padre ha sido hospitalizado con heridas de arma blanca, junto a otra hija herida de gravedad
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
La Guardia Civil ha abierto este jueves una investigación por la muerte de una mujer y su hija, presuntamente a manos del padre, en El Fenollar (Alicante). En el suceso también habría resultado herida de gravedad otra de las hijas de la víctima.
Tras recibir el 112 un aviso a las 19:40 horas, las patrullas se han desplazado hasta la vivienda, donde han localizado sin vida a las dos mujeres, así como a otra de sus hijas y al padre, presunto autor de los hechos, con heridas graves por arma blanca. Los dos heridos han sido trasladados a un centro hospitalario.
Según fuentes de la Guardia Civil, no constan antecedentes en el sistema VioGén entre el presunto autor y la mujer fallecida. La investigación permanece abierta.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.