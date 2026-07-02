La expareja de la mujer hallada muerta en Rincón de la Victoria (Málaga) confiesa el crimen

Cristina Catalá, de 35 años y desaparecida desde principios de abril, es la mujer cuyo cadáver fue hallado el pasado miércoles en el interior de un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga). Su expareja, un hombre de 49 años, ha sido detenido por homicidio en el ámbito de la violencia de género y ha confesado el crimen, según han informado fuentes de la investigación.

La detención se produjo en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Durante las pesquisas se realizaron tres registros en Málaga y Rincón de la Victoria. Tras confesar los hechos, el arrestado indicó el lugar donde se encontraba el cuerpo, que fue localizado por la Guardia Civil en un pozo situado en una finca cercana a una de las propiedades registradas.

El cadáver apareció en una zona próxima a Cortijo Blanco y al arroyo Cuevas, junto a un carril rural que discurre entre cultivos y cortijos, cerca de la salida 968 de la autovía A-7. Este jueves, la Guardia Civil trasladó al detenido hasta el lugar para realizar una reconstrucción de los hechos en presencia de la autoridad judicial.

La investigación, abierta desde hace meses tras la denuncia presentada por los familiares de la mujer al desconocerse su paradero, ha permitido también la detención de otro hombre y una mujer por un presunto delito de encubrimiento. Todos los arrestados son de nacionalidad española. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones y no se descartan nuevas detenciones.