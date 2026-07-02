La expareja de la mujer hallada muerta en Rincón de la Victoria (Málaga) confiesa el crimen
- Se trata de Cristina Catalá, desaparecida en abril, cuyo exnovio ha indicado el lugar donde se encontraba el cuerpo
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Cristina Catalá, de 35 años y desaparecida desde principios de abril, es la mujer cuyo cadáver fue hallado el pasado miércoles en el interior de un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga). Su expareja, un hombre de 49 años, ha sido detenido por homicidio en el ámbito de la violencia de género y ha confesado el crimen, según han informado fuentes de la investigación.
La detención se produjo en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Durante las pesquisas se realizaron tres registros en Málaga y Rincón de la Victoria. Tras confesar los hechos, el arrestado indicó el lugar donde se encontraba el cuerpo, que fue localizado por la Guardia Civil en un pozo situado en una finca cercana a una de las propiedades registradas.
El cadáver apareció en una zona próxima a Cortijo Blanco y al arroyo Cuevas, junto a un carril rural que discurre entre cultivos y cortijos, cerca de la salida 968 de la autovía A-7. Este jueves, la Guardia Civil trasladó al detenido hasta el lugar para realizar una reconstrucción de los hechos en presencia de la autoridad judicial.
La investigación, abierta desde hace meses tras la denuncia presentada por los familiares de la mujer al desconocerse su paradero, ha permitido también la detención de otro hombre y una mujer por un presunto delito de encubrimiento. Todos los arrestados son de nacionalidad española. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones y no se descartan nuevas detenciones.
Signos de apuñalamiento y ahogamiento
Fuentes de la investigación han confirmado que el cuerpo presenta signos de apuñalamiento y ahogamiento. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que no constaban denuncias previas entre la víctima y el detenido ni medidas de protección activas en el sistema VioGén relacionadas con esta relación. No obstante, ambos figuraban en dicho sistema por relaciones anteriores.
Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha indicado que, según los primeros indicios, la mujer no habría sido asesinada en el lugar donde apareció el cadáver y que el cuerpo habría sido trasladado posteriormente.
La asociación SOS Desaparecidos desactivó en la noche del miércoles la alerta por la desaparición de Cristina Catalá, cuya última publicación en redes sociales data del 4 de abril.
Con esta nueva víctima por violencia de género, ascienden a 26 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026 y a 1.367 desde que comenzaron los registros oficiales en 2003. Se trata, además, del séptimo crimen machista contabilizado este año en Andalucía.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.