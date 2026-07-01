Hallan el cuerpo de una mujer en un pozo en Rincón de la Vitoria, Málaga

Una mujer ha sido hallada muerta este miércoles en un pozo en una finca de Rincón de la Victoria, Málaga, según ha podido saber RTVE en Andalucía. Tres personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos.

La mujer era de nacionalidad española, nacida en la década de los 90, y su cuerpo ha sido hallado en una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ha detallado la agencia EFE.

El cadáver ha sido localizado en un pozo cercano al Arroyo Cuevas, en los alrededores de un carril que discurre entre cultivos y cortijos, cercano a la salida 968 de la autovía A-7 en sentido Almería, ha añadido.