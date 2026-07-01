Hallan el cuerpo de una mujer en un pozo en Rincón de la Vitoria, Málaga
- La fallecida ha sido encontrada en una finca y hay un total de tres detenidos
- Se está a la espera de la realización de las pruebas que puedan confirmar su identidad
Una mujer ha sido hallada muerta este miércoles en un pozo en una finca de Rincón de la Victoria, Málaga, según ha podido saber RTVE en Andalucía. Tres personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos.
La mujer era de nacionalidad española, nacida en la década de los 90, y su cuerpo ha sido hallado en una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ha detallado la agencia EFE.
El cadáver ha sido localizado en un pozo cercano al Arroyo Cuevas, en los alrededores de un carril que discurre entre cultivos y cortijos, cercano a la salida 968 de la autovía A-7 en sentido Almería, ha añadido.
A la espera de la confirmación de identidad
Se está a la espera de la realización de las pruebas que puedan confirmar si la persona encontrada coincide con alguna denuncia por desaparición.
La Guardia Civil, que es la competente en la zona donde estaba el pozo, ha sido la encargada del rescate del cuerpo. Hasta el lugar se ha desplazado una comitiva judicial, entre ellos un médico forense, para el levantamiento del cadáver.
El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la autopsia.