Asesinada una mujer en Callosa de Segura, Alicante, en un posible caso de violencia de género
- Su pareja, un hombre de 48 años, ha sido detenido
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer de 38 años ha sido asesinada este martes en Callosa de Segura, Alicante, en un posible caso de violencia machista, según han confirmado a RTVE la Guardia Civil y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.
La pareja de la víctima, un hombre de la misma edad, ha sido detenido por el instituto armado en el domicilio en el que se supone que convivían autor y víctima. Los hechos, que han ocurrido en torno al mediodía, están siendo investigados por el Equipo mujer menor (EMUME).
23 mujeres asesinadas en lo que va de año
La mujer no estaba en el sistema VioGén por esta relación, pero sí aparece "inactivo" otro caso por una relación anterior. No tenían hijos en común ni vivían menores en el domicilio.
La Delegación de Gobierno ha indicado en la red social X que se están "recabando datos" del crimen.
De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.
Tres días de luto en Callosa de Segura
El Ayuntamiento de Callosa de Segura ha decretado tres días de luto oficial en la localidad, comenzando desde este martes, en señal de "dolor y rechazo unánime de toda la ciudadanía" ante el presunto asesinato machista.
También ha convocado un minuto de silencio a las puertas del consistorio, ha informado en la red social Facebook.
Si necesitas ayuda: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.
También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.