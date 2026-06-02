Asesinada una mujer en Callosa de Segura, Alicante, en un posible caso de violencia de género

Una mujer de 38 años ha sido asesinada este martes en Callosa de Segura, Alicante, en un posible caso de violencia machista, según han confirmado a RTVE la Guardia Civil y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

La pareja de la víctima, un hombre de la misma edad, ha sido detenido por el instituto armado en el domicilio en el que se supone que convivían autor y víctima. Los hechos, que han ocurrido en torno al mediodía, están siendo investigados por el Equipo mujer menor (EMUME).

23 mujeres asesinadas en lo que va de año La mujer no estaba en el sistema VioGén por esta relación, pero sí aparece "inactivo" otro caso por una relación anterior. No tenían hijos en común ni vivían menores en el domicilio. La Delegación de Gobierno ha indicado en la red social X que se están "recabando datos" del crimen. ““ De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.