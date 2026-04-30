Las mujeres con orden de protección por violencia machista aumentan un 15 % en Castilla y León en 2025
- Casi cuatro de cada diez mujeres agredidas mantenían una relación de pareja o expareja de hecho con el denunciado
- El número de menores con órdenes de protección ha aumentado, de 29 a 53 víctimas
Castilla y León ha registrado 2.155 nuevas víctimas de violencia machista con orden de protección o medidas cautelares, de las cuales 53 son menores de edad, en 2025. Estos datos, publicados este jueves -30 de abril- por el Instituto Nacional de Estadística, dibujan un repunte en la comunidad de un 14,6% respecto a 2024 y generan una tendencia al alza alejada de la media nacional, donde los casos registrados han disminuido un 3,8%.
El número de menores con orden de protección en la región casi se ha duplicado. Si en 2024 se atendió a un total de 29, en 2025 se ha amparado a 53 víctimas. El 37,9% de las mujeres víctimas de violencia de género mantenían una relación de pareja o expareja de hecho con el hombre denunciado, el 25,5% eran cónyuge o excónyuge, y el 0,8% estaban en proceso de separación.
También ha aumentado un 4,27% en la comunidad el número de víctimas de violencia doméstica (561), de las cuales 348 son mujeres -que han aumentado un 7% respecto al año pasado- y 213 hombres, sin variación desde 2024. A nivel nacional, Castilla y León se convierte en la comunidad donde más aumenta el número de víctimas. En el 38,9% de los casos las víctimas de violencia doméstica fueron el padre o la madre, en el 19,1% los hijos, el 9% los hermanos, el 3% los abuelos y el 30% otros parientes.
En total, el año pasado fueron condenadas en Castilla y León con sentencia firme por violencia de género o doméstica 416 personas, dos más que en 2024, de las cuales el 56,6% (248) fueron hombres y 168 mujeres.
El 47,5% de las víctimas en España tienen entre 30 y 44 años
En 2025 se registraron 33.373 mujeres víctimas de violencia de género en España, correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección, un 3,8% menos que en el año anterior. Casi la mitad (el 47,5%) tenían entre 30 y 44 años. En ese mismo año, el número de hombres denunciados en España disminuyó un 3,8% hasta 33.228, de los cuales el 47,9% tenían entre 30 y 44 años.
Con estos datos se calcula una tasa de víctimas de violencia de género en España de 1,5 por cada 1.000 mujeres mayores de 14 años. En total, 12 comunidades y las dos ciudades autónomas han superado la media nacional, entre ellas Castilla y León, donde la tasa se incrementa hasta 1,9 de cada 1.000.