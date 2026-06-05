Hallan muertos por arma de fuego a un hombre y una mujer en Málaga, en un caso de violencia de género

Dos personas han sido halladas muertas por arma de fuego este viernes en una vivienda situada en la calle Guadalimar de la barriada La Palma de Málaga, según han informado fuentes policiales. El hallazgo se ha producido sobre las 7:30 horas y los fallecidos son un hombre y una mujer de 56 y 51 años, respectivamente, sin que hayan trascendido más datos. La Policía Nacional ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género.

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta, para tratar de esclarecer lo ocurrido.

El 112 ha recibido el aviso de un particular que alertaba sobre la existencia de dos posibles fallecidos en una vivienda, por lo que ha movilizado a Policía Nacional y al 061. Los efectivos sanitarios, que ya tenían conocimiento del suceso, han confirmado el fallecimiento de ambos.