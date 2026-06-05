Hallan muertos por arma de fuego a un hombre y una mujer en Málaga, en un caso de violencia de género
- Los fallecidos han sido encontrados en una vivienda de la barriada La Palma, según han informado fuentes policiales
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Dos personas han sido halladas muertas por arma de fuego este viernes en una vivienda situada en la calle Guadalimar de la barriada La Palma de Málaga, según han informado fuentes policiales. El hallazgo se ha producido sobre las 7:30 horas y los fallecidos son un hombre y una mujer de 56 y 51 años, respectivamente, sin que hayan trascendido más datos. La Policía Nacional ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género.
El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta, para tratar de esclarecer lo ocurrido.
El 112 ha recibido el aviso de un particular que alertaba sobre la existencia de dos posibles fallecidos en una vivienda, por lo que ha movilizado a Policía Nacional y al 061. Los efectivos sanitarios, que ya tenían conocimiento del suceso, han confirmado el fallecimiento de ambos.
Si necesitas ayuda: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.
También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.