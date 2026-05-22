Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar a su expareja a cuchilladas en Figueres

El magistrado del tribunal de instancia de Figueres (Girona), en funciones de guardia, ha decretado este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto autor del asesinato machista de su expareja el pasado martes en esa ciudad, al que se acusa de un delito de homicidio doloso y de quebrantamiento de condena.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el hombre ya había sido arrestado el domingo pasado como investigado por maltratos a la misma mujer, aunque el atestado y el auto reflejan que no se apreciaba "riesgo en la víctima de sufrir una agresión física grave".

Al día siguiente a la detención, se celebró en la plaza de violencia sobre la mujer un juicio de conformidad que recogió un acuerdo entre la Fiscalía y el acusado para establecer una pena de seis meses de prisión, con suspensión de ingreso, y una orden de alejamiento de 250 metros a la víctima.

Horas después, el investigado volvió a ser detenido por la Policía Local en una pelea que tenía lugar ante su domicilio y en la que se encontraba su expareja entre los implicados. Según consta en el auto judicial, los agentes no pudieron realizar en aquella intervención un cuestionario de valoración de riesgo de la mujer, que tampoco presentó denuncia.