Asesinada una mujer en Arguedas, Navarra, en un posible caso de violencia de género

La Policía Foral de Navarra investiga un posible caso de violencia de género ocurrido en la localidad navarra de Arguedas, donde un hombre presuntamente ha asesinado a su mujer, de 44 años, según han informado a RTVE fuentes de la investigación.

El marido de la víctima mortal se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de la vecina localidad de Valtierra pasadas las 17:00 de este lunes. Posteriormente la Policía Foral ha acudido a la vivienda y ha encontrado el cuerpo sin vida.

La Guardia Civil ha procedido a la inmediata detención del varón como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género, siendo trasladado a dependencias oficiales para la instrucción inicial de diligencias, informa en una nota.

Según las primeras comprobaciones realizadas, no constaban denuncias previas relacionadas con violencia de género.

La Delegación de Gobierno ha informado también de que a esta hora recaba datos para esclarecer este asesinato.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 20 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.361 desde 2003.