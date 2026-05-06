Asesinada una mujer en un municipio del norte de Tenerife en un posible caso de violencia de género

La Guardia Civil investiga un posible crimen de violencia de género ocurrido esta madrugada. Una mujer de 56 años ha sido asesinada en la madrugada de este miércoles en Santa Úrsula (Tenerife), presuntamente por su expareja, que ya ha sido detenido, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron en la calle Lomo Hilos, en el municipio de Santa Úrsula, Tenerife. El detenido entró al domicilio donde la víctima vivía, la acuchilló y también hirió a su madre, según ha confirmado el alcalde de la localidad. El crimen se investiga como un caso de violencia machista, aunque aún están por determinar las circunstancias.

La víctima no estaba en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del presunto autor. La madre de la víctima se encuentra hospitalizada y deberá ser intervenida quirúrgicamente, según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Santa Úrsula.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, ha relatado que los hechos ocurrieron sobre las tres y media de la mañana.El agresor acuchilló a la mujer asesinada, a la par que hirió a la madre de la víctima. "Y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo", ha detallado Acosta, que ha apuntado que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los "gritos enormes" que se produjeron durante los hechos.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula, que ha expresado sus condolencias a la familia y a su entorno. "Desde esta institución queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia, amistades y entorno cercano de la víctima en estos momentos de inmenso dolor y sufrimiento", han añadido.

La corporación, junto con las autoridades competentes, ha activado los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento. Asimismo, ha solicitado "el máximo respeto" hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor familiar.

Asimismo, como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento de Santa Úrsula ha convocado a toda la ciudadanía a guardar un minuto de silencio este jueves, a las 12:00 horas, frente al Ayuntamiento. Del mismo modo, se suspenderán todos los actos oficiales del municipio, tanto este miércoles como este jueves.

De confirmarse el caso, esta sería la tercera víctima mortal de la violencia machista en Canarias en lo que va de año. El 5 de enero, un hombre asesinó en Las Palmas de Gran Canaria a su pareja, la ciudadana hispanofilipina Czarina C., y el 20 de febrero otro hombre mató a machetazos en Arona, Tenerife, a su hijo mientras atacaba también a su pareja, que resultó gravemente herida.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.