Tres adolescentes detenidos en Palma, Mallorca, por una agresión sexual grupal a una compañera de clase

La Policía Nacional de Palma, en Mallorca, ha detenido a tres adolescentes acusados de haber agredido sexualmente a una compañera de clase el pasado mes de marzo. Los menores se presentaran en el domicilio particular de la chica para supuestamente hablar con ella.

Pero al entrar en la casa, los chicos fueron a una habitación sin permiso de la joven, lo que motivó que la menor fuera tras ellos.

Una vez en el cuarto, los tres jóvenes la lanzaron a la cama, y mientras dos de ellos la agarraban con fuerza, un tercero se puso encima de ella y empezó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas, según la denuncia. De la misma manera, otro de los agresores que le cogía el brazo también le habría tocado los genitales.

En un momento dado, la chica pudo escapar de los tres adolescentes y se marchó, en estado de 'shock', de la habitación. Los presuntos agresores se fueron de la vivienda poco después.

Semanas más tarde, la víctima comunicó lo ocurrido al personal de su centro educativo. Ante tal situación, horas más tarde, la chica se personó, junto a un familiar, en una comisaría para denunciar todo lo acontecido.

Al recibir la denuncia, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, que realizó varias pesquisas para comprobar la veracidad de los hechos. El pasado jueves, los tres menores fueron detenidos por los policías de la UFAM acusados de un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Según fuentes consultadas por RTVE Noticias, uno de los agresores era expareja de la víctima.