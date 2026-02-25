Detenidos tres menores de edad por una supuesta violación grupal a otra menor en Valencia

Tres menores de edad, dos de 14 años y uno de 15 años, han sido detenidos como supuestos autores de una violación grupal a una compañera de instituto, también menor, en Valencia. También está implicado otro menor, este de 13 años, pero es inimputable.

Los jóvenes han sido detenidos por los delitos de agresión sexual con acceso carnal y contra la intimidad. Los detenidos habrían grabado la agresión con sus móviles. Han sido detenidos por los delitos de agresión sexual con acceso carnal y contra la intimidad.

