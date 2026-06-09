Islandia - España, en directo hoy en vídeo el partido de clasificación para el Mundial femenino 2027

España depende de sí misma para estar en la cita universal después de la contundente victoria del pasado viernes sobre la actual campeona europea, Inglaterra, por 4-0 en uno de los mejores encuentros de los últimos tiempos.

España, vigente campeona mundial, lidera el grupo A3 con los mismos puntos que Inglaterra, pero supera al cuadro de la neerlandesa Sarina Wiegman en el enfrentamiento particular. Por lo tanto, un triunfo ante Islandia en el Laugardalsvollur de Reikiavik le asegura el pase a la cita brasileña sin tener que acudir a las repescas.

El cuadro islandés que dirige Thorsteinn Halldorsson espera a España como tercera del grupo con 6 puntos tras ganar a Ucrania en Mielec (Polonia) por 0-1 con un tanto de Thelma Karen Palmadottir. En el encuentro de ida el equipo de Sonia Bermúdez se impuso por 3-0 en Castellón.

Sonia Bermúdez, seleccionadora de España, afirmó en la previa del duelo que el equipo "está mentalizado" de lo que se juega: "Islandia es un equipo muy poderoso en juego aéreo, en duelos, a balón parado, transitan rápido y son rápidas a nivel ofensivo. Intentaremos hacer gol cuanto antes. Todo el mundo quiere ganar a España y saldrán muy fuertes. El equipo está mentalizado de lo que nos jugamos", manifestó en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Ahora, con todas las jugadoras disponibles, quiere hacer bueno ese resultado ante el combinado nórdico, al que ya ganó en marzo en el primer partido de la fase de clasificación por disputado en Castellón por 3-0. Aún así nadie se fía de un equipo que ha estado presente en las últimas cinco ediciones de la Eurocopa, llegando incluso a cuartos de final en la del 2013 pese a que solo ha ganado un partido de los dieciséis jugados en el torneo.

En el actual tránsito mundialista se han impuesto en los dos encuentros a Ucrania y plantaron cara a Inglaterra tanto en el primer partido entre ambas, que acabó con 2-0, como en el segundo, donde como locales solo perdieron por 0-1 con un tanto de Alessia Russo a los veintiún minutos de juego. Todo ello les ha garantizado un puesto en la repesca.

En lo que respecta al plantel, se espera que pueda estar su gran referente, Sveindís Jane Jónsdóttir, ausente en el último enfrentamiento contra las ucranianas por descanso. Además, destacan futbolistas como Glódís Perla Viggósdóttir, defensa del Bayern de Múnich, o Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, centrocampista del Inter de Milán. En cambio no estará en la medular Dagný Brynjarsdóttir.