Sonia Bermúdez: "Alexia Putellas es única, tenemos la suerte de poder seguir disfrutando de ella en la selección"

La seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ha elogiado este jueves la carrera de Alexia Putellas, una de las incluidas en su convocatoria para los partidos clasificatorios para el Mundial de Brasil 2027. "Es única, tenemos la suerte de poder seguir disfrutando de ella en la selección", ha afirmado sobre su despedida del Barça.

De hecho, al ser preguntada en rueda de prensa en Las Rozas (Madrid), Bermúdez ha aprovechado para leer un discurso que traía escrito: "Su despedida en el Barça no ha marcado un final, sino que cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte [...] Siempre hemos visto en Alexia algo más que talento, una mentalidad que transforma equipos y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo [...] Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta [...] Alexia no se va, la leyenda continúa con la camiseta de la selección española. Estas son palabras que quería transmitir. Lo bueno, que podemos seguir disfrutando de ella. El lunes está con nosotros y seguro que nos ayudará a intentar ganar a Inglaterra".

Posteriormente, la seleccionadora ha añadido sobre su marcha: "Creo que cada futbolista se ha ganado el privilegio, el derecho, de elegir donde jugar. La seguiremos allá donde esté. Le quedan muchísimos años de fútbol".

Y a nivel general, preguntada por la cantidad de futbolistas que terminan ciclo con sus equipos, ha valorado: "Va dentro de lo que es la profesión. Cada verano sabemos a lo que nos exponemos. La futbolista es tan profesional que sabe diferenciar en cada momento en que está pensando, cuál es la mentalidad que tienen y el foco es el partido de Inglaterra. Así que no os preocupéis, que las futbolistas estarán al 100%".

Precisamente Inglaterra está siendo el destino de muchas de las futbolistas que cambian de equipo. La fuga de talentos es otra de las reflexiones que se ha escuchado en la rueda de prensa: "Hay una base muy importante en España, que se está trabajando bien. Evidentemente, me encantaría tener a todas las futbolistas en España, pero son decisiones que cada una toma y nuestro trabajo es seguirlas, valorar su rendimiento estén donde estén. Cada una tendrá que tomar la decisión que considere mejor para seguir su su trayectoria".

Otra que también apunta a fin de su ciclo en el Real Madrid es la guardameta Misa Rodríguez, algo que además le ha costado la titularidad: "No va a continuar en el Real Madrid. Las decisiones que se tomen al final de temporada son de forma personal. Si el 'míster' consideró que no jugase, pues es su decisión. Nosotros lo que valoramos es cómo rinde con nosotros. Está un gran momento". Su compañera en el club blanco Alba Redondo es una de las bajas, algo que Bermúdez ha achacado a la falta de minutos con la camiseta blanca.

También ha habido tiempo para valorar las novedades en la lista, la más importante la de Aitana Bonmatí: "Está bien. Es verdad que que he venido de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión. Nosotros estamos encantados de volver a tenerla, para nosotros es una jugadora fundamental, es una de nuestras capitanas".

La otra novedad es la defensa Andrea Medina, del Atlético de Madrid, una inclusión obligada por la selectividad de Aiara Agirrezabala: "Tiene la selectividad, es algo que consensuamos al final de la ventana anterior. Tiene la EBAU. Le deseo toda la suerte, me dijo que iba a aprobar, así que espero que sea la mejor enfermera del mundo. Y en cuanto a Medina: "La conocemos muy bien y sabemos que a nivel defensivo está a un grandísimo nivel. Es muy agresiva y a nivel ofensivo tiene una zurda espectacular, que se proyecta bien al ataque".

El partido contra Inglaterra, decisivo para la clasificación, se jugará en Son Moix. La seleccionadora ha aprovechado para enviar un mensaje a la afición y que abarrote las gradas: "Necesitamos su ayuda. Allí hay bastantes ingleses que suelen veranear. Queremos que las camisetas sean rojas y que nos vengan a animar, porque aparte de tener cuatro mallorquinas en el equipo, lo necesita y ojalá podamos tener el campo lleno". Una mallorquina, Virginia Torrecilla, ha sido la protagonista del emotivo vídeo de la convocatoria y para ella también ha tenido palabras: "No existe mejor embajadora que ella, es una inspiración para todos". Igualmente se ha acordado de Enith Salón por su rotura de ligamento cruzado y le ha enviado ánimos.