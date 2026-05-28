El regreso de Aitana Bonmatí marca la lista de Sonia Bermúdez para los decisivos compromisos de la selección

La selección española afronta en este parón Mundial 2027 sus dos últimos partidos para lograr la ansiada primera plaza de grupo, ahora en poder de Inglaterra. El partido del viernes 5 de junio se antoja como una final, aunque todavía quedaría la visita a Islandia de la última jornada el día 9.

Para ello, Sonia Bermúdez ha ofrecido este jueves una lista de marcado carácter continuista respecto a la anterior, con una novedad destacada a la vez que esperada: el regreso de Aitana Bonmatí. Una vez superada su lesión y con continuidad en el Barça, la mejor futbolista del planeta regresa para reforzar a la Roja.

No es la única novedad, ya que también se incluye en la lista a la defensa del Atlético de Madrid Andrea Medina, que aún no ha hecho su debut con la absoluta. Su inclusión va en detrimento de Aiara Agirrezabala, de la Real, mientras que la de Aitana supone que se cae de esta lista Clara Pinedo, del Athletic, que fue novedad en la anterior.

Lista de la selección española Porteras: Cata Coll, Misa Rodríguez, Adriana Nanclares Defensas: Ona Batlle, Olga Carmona, Laia Codina, Irene Paredes, Mapi León, Jana Fernández, Jana Fernández, Andrea Medina, María Méndez Centrocampistas: Aitana Bonmatí, Fiamma Benítez, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Clara Serrajordi. Delanteras: Eva Navarro, Lucía Corrales, Esther González, Edna Imade, Salma Paralluelo, Claudia Pina, Vicky López, Athenea del Castillo.

Las futbolistas están llamadas al inicio de la concentración el 1 de junio en Palma de Mallorca, donde cuatro días después se jugará el encuentro contra Inglaterra en el Estadio de Son Moix. La Roja está obligada a ganar para anular el 1-0 que cosecharon las 'lionesses' en Wembley y que les dio de forma momentánea el liderato de grupo.

El día 7 el grupo viajará a Islandia, con un entrenamiento programado al día siguiente a las 11:30 horas en el Estadio Laugardalsvöllur de Reikiavik, donde el día 9 se jugará el definitivo partido contra Islandia a partir de las 21:00 horas.