El PSOE suspende de militancia al alcalde de La Algaba, Sevilla, tras una denuncia de acoso sexual a un menor

El PSOE ha suspendido de militancia al hasta ahora alcalde del municipio de La Algaba, en Sevilla, Diego Manuel Agüera, después de haberlo solicitado él mismo, tras abrir la Fiscalía diligencias en su contra por un presunto acoso sexual a un menor, según ha informado este martes el propio partido.

Agüera presentó este martes su dimisión como alcalde y ha pedido la suspensión cautelar de forma voluntaria "para que el partido no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver" con la organización, según ha asegurado en rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Alejandro Moyano.

"Hemos hecho como partido lo que teníamos que hacer", ha remarcado Moyano, después de una denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba por un presunto caso de acoso sexual a un menor aprendiz de la institución y sobre la que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación.