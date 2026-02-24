El PSOE suspende de militancia al alcalde de La Algaba, Sevilla, tras una denuncia de acoso sexual a un menor
- El que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba lo ha denunciado por presunto acoso sexual a un menor
- Diego Manuel Agüera ha dimitido y ha pedido la suspensión en el partido, según el PSOE andaluz
El PSOE ha suspendido de militancia al hasta ahora alcalde del municipio de La Algaba, en Sevilla, Diego Manuel Agüera, después de haberlo solicitado él mismo, tras abrir la Fiscalía diligencias en su contra por un presunto acoso sexual a un menor, según ha informado este martes el propio partido.
Agüera presentó este martes su dimisión como alcalde y ha pedido la suspensión cautelar de forma voluntaria "para que el partido no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver" con la organización, según ha asegurado en rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Alejandro Moyano.
"Hemos hecho como partido lo que teníamos que hacer", ha remarcado Moyano, después de una denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba por un presunto caso de acoso sexual a un menor aprendiz de la institución y sobre la que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación.
El PSOE asegura que se sienten "muy tranquilos"
Preguntado sobre si este caso, y el arresto la pasada semana del exedil socialista y ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, afectarán al PSOE, Moyano ha asegurado que no les preocupan.
"Defendemos el estado de derecho y la presunción de inocencia. Hay investigación en ambos casos, y en ambos casos, el exconcejal Rafa Pineda no es militante del partido, y en el caso del exalcalde de La Algaba decir que ha dimitido, que ha dejado también de forma cautelar la militancia de este partido, y todo esto para defenderse", ha apuntado el secretario de Organización del PSOE-A.
Sobre el alcalde dimitido de La Algaba, Moyano ha defendido que da un paso a un lado porque "se siente inocente" y no quiere perjudicar ni a la institución municipal, ni a la organización política, al tiempo que ha recalcado que no es responsabilidad del PSOE "juzgar a nadie".
En ese sentido, ha afirmado que como partido, en el PSOE están "muy tranquilos", puesto que son "muy garantes, tanto con las posibles víctimas, como con aquellos que tienen la necesidad de defenderse y la presunción de inocencia".