En directo: La comisión Koldo del Senado interroga a Paco Salazar en la recta final de la campaña electoral de Aragón

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado interroga este jueves al exdirector de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno y exdirigente del PSOE Paco Salazar, a propuesta del PP cuando solo quedan tres días de las elecciones en Aragón para que "rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo", al considerarlo como "uno más del clan del Peugeot" que está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE"

Salazar, que fue denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, a propuesta del PP, renunció a sus cargos en la Ejecutiva del PSOE y a su puesto de coordinador institucional de la Presidencia del Gobierno al trascender las denuncias de acoso sexual y actitudes machistas.

Entre otros asuntos del interrogatorio, que dará comienzo a las 10:00, el PP ha avanzado que preguntará al exdirigente socialista por la comida con la candidata del PSOE en Aragón y exministra, Pilar Alegría. Ambos fueron fotografiados comiendo en un restaurante de Madrid después de que se conocieran las denuncias internas contra él por presunto acoso sexual.

En relación con las fotografías captadas con Salazar, Alegría admitió en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aquel encuentro había sido "un error" y que "no se tenía que haber producido".

05.58 min Alegría condena el Caso Salazar desde el Consejo de Ministros