En directo: La comisión Koldo del Senado interroga a Paco Salazar en la recta final de la campaña electoral de Aragón
- El PP lo ve como "uno más del clan del Peugeot" y sospecha que podría haber cobrado en efectivo del PSOE
- Uno de los asuntos que abordarán los senadores es la comida en la que estuvo con la candidata socialista Pilar Alegría
La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado interroga este jueves al exdirector de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno y exdirigente del PSOE Paco Salazar, a propuesta del PP cuando solo quedan tres días de las elecciones en Aragón para que "rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo", al considerarlo como "uno más del clan del Peugeot" que está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE"
Salazar, que fue denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, a propuesta del PP, renunció a sus cargos en la Ejecutiva del PSOE y a su puesto de coordinador institucional de la Presidencia del Gobierno al trascender las denuncias de acoso sexual y actitudes machistas.
Entre otros asuntos del interrogatorio, que dará comienzo a las 10:00, el PP ha avanzado que preguntará al exdirigente socialista por la comida con la candidata del PSOE en Aragón y exministra, Pilar Alegría. Ambos fueron fotografiados comiendo en un restaurante de Madrid después de que se conocieran las denuncias internas contra él por presunto acoso sexual.
En relación con las fotografías captadas con Salazar, Alegría admitió en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aquel encuentro había sido "un error" y que "no se tenía que haber producido".
"Uno más en el clan del Peugeot", de "máxima confianza" de Sánchez
Mientras tanto, el PP ha argumentado que cita a Salazar en el Senado para que "rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo", ya que, dicen, "era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE".
"El sanchismo es machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder. Y uno de los máximos exponentes de ello es Paco Salazar", afirman fuentes del PP, que califican al exdirigente socialista como "una de las personas de máxima confianza de Sánchez".
Los mismas fuentes critican los "comportamientos intolerables" de Salazar con mujeres de su entorno laboral, a quienes les hacía "gestos obscenos", "simulaba felaciones" o pedía que "le mostraran el escote", según las denunciantes, mientras que reprochan que tanto el PSOE como Moncloa metieran "en un cajón" las denuncias.
Destacan, además, que Salazar "podría estar trabajando" para Sánchez y el PSOE a través de una consultoría política para estrategias electorales, "e incluso lo podría estar haciendo para Pilar Alegría en su campaña electoral de Aragón".
En ese sentido, avanzan que preguntarán al exdirigente del PSOE si "comparte visión del feminismo con Pilar Alegría" y "si está ayudándola en su campaña electoral en Aragón", y también se interesarán sobre "qué conversó" con la exministra en la comida que se hizo pública y si ha habido "otras reuniones" entre ambos.
"Ya que Pilar Alegría ha querido ocultar este escándalo de todas las maneras, podremos escuchar la versión de Paco Salazar; y esperamos que luego Pilar Alegría abandone su silencio y pueda responder también sobre ello. Los aragoneses tienen derecho a conocer la verdad de este escándalo antes de ir a votar", zanjan.