La Fiscalía rechaza la querella contra el exdirigente socialista Francisco Salazar por presunto acoso sexual

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a admitir a trámite la querella que la asociación Hazte Oír presentó contra el exdirigente socialista y ex alto cargo de la Moncloa, Francisco Salazar, por presuntos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral, debido a "la inexistencia de denuncia de las personas agraviadas".

En un escrito al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, el Ministerio Público entiende que, por ese motivo, "no cabe" que sea admitida.

Según este mismo escrito, la querella se basa en diversas informaciones periodísticas con testimonios anónimos de trabajadoras del PSOE que han denunciado en el canal interno del partido. Sin embargo, no existen demandas presentadas sobre este caso ante la justicia.

Esta querella también va dirigida contra el que fuera asesor de Salazar, Antonio Hernández, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delito y de encubrimiento.

La fiscal señala que "no constan filiadas ni identificadas en la querella" las supuestas víctimas, "faltando el requisito procesal de procedibilidad". Y añade que Hazte Oír "únicamente hace referencia a la existencia de varias mujeres afectadas por los hechos expuestos en la misma, quienes no aparecen filiadas en las fuentes periodísticas en las que se basa la querella".

Por todo ello, el Ministerio Público considera que la asociación no tiene legitimidad para actuar como acusación popular, "toda vez que el delito principal por el que se formula la querella es un delito contra la libertad sexual, delito semipúblico que requiere como requisito de procedibilidad la denuncia de la persona agraviada para ejercitar cualquier acción legal".