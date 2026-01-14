Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura y deja de estar aforado

El que fuera candidato del PSOE en las pasadas elecciones a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha renunciado este miércoles por sorpresa a su acta de diputado en la Asamblea extremeña, por lo que pierde así su condición de aforado. Así lo ha anunciado en un mensaje en la red social X, en el que incluye un comunicado en el que argumenta que da "un paso al lado" para "preservar" su "dignidad y recuperar la serenidad".

Gallardo, que ya había dimitido como secretario general del PSOE de Extremadura por los malos resultados electorales en esa región el pasado 21-D, será juzgado en mayo por la Audiencia Provincial de Badajoz por la presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, cuando estaba el frente, de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su mensaje en X, el exlíder del PSOE extremeño ha afirmado que "ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas", y ha resaltado que su decisión de dejar el acta "no es fruto de un arrebato ni de una circunstancia puntual", sino que es el resultado de "una reflexión larga, serena y profundamente personal".

Su prioridad: "defender" su honor y dignidad Gallardo, que tenía que tomar posesión de su acta de diputado el próximo 20 de enero, ha explicado en el comunicado que renuncia a hacerlo con "plena convicción" y que tiene la "tranquilidad" de que es "lo correcto" en este momento de su vida. Y ha resaltado que su prioridad es "clara y no admite distracciones": "Afrontar con todas las garantías el proceso judicial abierto y defender, con firmeza y serenidad, mi honor y mi dignidad", incide. Gallardo ha lamentado haber relegado su defensa después de "muchos años" de su vida dedicados "con absoluta entrega" al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Diputación de Badajoz y el PSOE de Extremadura. Y ha criticado que "quienes han querido convertir una causa judicial en un juicio mediático" le han llegado a "deshumanizar", queriendo "borrar" su trayectoria. “🔴Gallardo dice que renuncia a su acta para preservar su "dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila"



▪️También señala que quiere "acallar los rumores" que le situaban en el Senado



"Hoy digo basta: no estoy dispuesto a que quienes se han aprovechado de esta coyuntura para destrozarme como persona sigan haciéndolo", ha clamado en su comunicado. También ha asegurado que quiere acallar "los bulos y desinformaciones" que le situaban en el Senado y ha pedido "celeridad judicial" y que se le juzgue en los tiempos marcados para poder "cerrar esta etapa con la verdad por delante". "Nunca he buscado privilegios, ni atajos, ni protección política. Solo justicia", ha incidido. Por último, ha advertido de que apartarse de la política activa no es "adiós definitivo, sino un punto y aparte".