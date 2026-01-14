Al-Attiyah asesta un golpe casi definitivo al Dakar en una jornada para olvidar de los españoles

La etapa 10 del Rally Dakar llega a su fin y Nasser Al-Attiyah (Dacia) ha recuperado el liderato en coches en una jornada aciaga para los pilotos españoles, donde Nani Roma se ha dejado el liderato logrado en la jornada del martes y casi 15 minutos con el catarí. Y peor le han ido las cosas a Carlos Sainz, que dice prácticamente adiós a sus opciones de victoria final, tras quedarse a casi 40 minutos de la cabeza después de la sanción extra de 15 minutos recibida al entrar en meta por saltarse un waypoint. La especial la ganó el piloto francés Mathieu Serradori.

El piloto de Catar, cinco veces ganador del Dakar, ha asestado un golpe casi definitivo al que podría ser su sexto título.

Los problemas con el GPS que Sainz sufrió en el quinto tramo de la segunda parte de la maratón con final en Bisha, con 420 kilómetros, en su mayoría por dunas, le hicieron perder el control de la carrera y acabar con una penalización de 15 minutos por saltarse un punto de control obligatorio de navegación.

Con este lastre, entierra sus sueños de volver a reinar en el Dakar al quedar sexto a 39 minutos en la clasificación, según los datos provisionales de los organizadores.

A falta de tres jornadas para el final del rally, el segundo puesto en la etapa de Al Attiyah, por detrás del francés Mathieu Serradori (Century Racing), le permite volver a comandar la prueba con 12 minutos sobre el sudafricano Henk Lategan (Toyota) y 12:50 sobre Roma, sexto en la etapa a 20:12 del ganador.