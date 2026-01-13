Nani Roma y Carlos Sainz lideran el Dakar en coches y Tosha Schareina gana la etapa en motos

La segunda etapa maratón del Rally Dakar 2026 ha salido redonda para los intereses de los pilotos españoles. Ha sido una gran jornada en coches, en la que Nani Roma se ha alzado con el liderato por delante de su compañero de equipo Carlos Sainz, quien habría sido líder de no haber sido penalizado por exceso de velocidad. En motos, el español Tosha Schareina se ha llevado la victoria de etapa.

Había que cubrir 410 km con 122 km de enlace antes de llegar al vivac. Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz cruzaron la meta a más de siete minutos del ganador de la etapa, el polaco Michal Goczal con su copiloto español Diego Ortega, pero aventajando en más de 11 minutos al catarí Nasser Al-Attiyah, líder hasta este lunes.

El tándem de Nani Roma y Álex Haro entraron a cinco segundos de Sainz y Cruz, que iba peleando por el liderato en los pasos intermedios. El tetracampeón fue penalizado con 1:10 minutos y su compañero de equipo en Ford Raptor recibió un minuto. Eso hizo que en la general fuera Roma el que se pusiera primero con 57 segundos de ventaja sobre Sainz.

Al Attiyah es ahora tercero a 1:10 en un podio muy apretado. Henk Lategan es ahora cuarto de la general a más de seis minutos.