Sí hay una moratoria de multas por la baliza V16, pero no porque haya habido robos
Se ha difundido en redes sociales que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado "un periodo de gracia" en la imposición de multas por no llevar la baliza V16, tras la denuncia de tres robos a conductores por parte de "grúas pirata". Es engañoso. El ministro sí ha anunciado una moratoria en las sanciones, pero no lo ha vinculado con estos supuestos robos. Desde el Ministerio del Interior informan a VerificaRTVE de que no tienen constancia de denuncias por ese motivo.
"Marlaska anuncia un periodo de gracia sin multas por la baliza, después de que tres conductores denunciaran el robo de sus coches por grúas piratas", afirma un mensaje en X compartido más de 3.000 veces desde el 8 de enero. Esta publicación y otras similares en diferentes redes sociales difunden un vídeo de 3:03 minutos con declaraciones de Grande-Marlaska, en las que explica que los cuerpos policiales de tráfico "serán flexibles y primará la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo".
Marlaska no vincula la moratoria con robos de "grúas pirata"
En el vídeo difundido, el ministro Fernando Grande-Marlaska anuncia un periodo flexible en la imposición de multas por no llevar la baliza V16, pero no lo vincula con robos: explica esa moratoria y no menciona la existencia de robos a conductores por supuestas grúas pirata. Lo que dice respecto a esta cuestión es: "Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo evidentemente no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas". Y, más adelante, añade: "Ese tiempo razonable, proporcional, lo van a determinar las autoridades competentes en esa materia, que es la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que, en ese sentido, garantizan la seguridad de todos nosotros y en términos absolutamente razonables. Esto no es un mes, dos meses, tres meses, aquí el objetivo prioritario es esa información".
La pieza recoge varios extractos de la rueda de prensa ofrecida el pasado día 8 de enero por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para presentar el balance provisional de seguridad vial 2025 junto al director general de la DGT, Pere Navarro. Las mismas declaraciones sobre el periodo de gracia fueron también difundidas por Europa Press, en este vídeo de un minuto, que incluye el contenido de la grabación difundida en redes sociales relativa a la moratoria de las multas. En RTVE Noticias te hablamos de esta moratoria y nos hicimos eco de las declaraciones del ministro del Interior. No encontramos ninguna alusión a los robos en la rueda de prensa, tampoco en las noticias de medios de comunicación sobre esa parte de la comparecencia de Marlaska y Navarro (1, 2, 3, 4).
No hay registros de denuncias por robos de 'grúas piratas' a vehículos señalizados con la baliza. En VerificaRTVE hemos consultado al Ministerio del Interior y nos asegura que no constan este tipo de denuncias desde que el 1 de enero se impuso la obligación de utilizar la V16 hasta el pasado día 9 de enero. Los mensajes de redes que hablan de estos robos circularon el 8 de enero.
El periodo de gracia para las multas por no llevar la baliza V16 ya se había anunciado en diciembre del año pasado. Tal y como recogen varios medios de comunicación y publicaciones especializadas en motor, el director de la DGT, Pere Navarro, aseguró en una entrevista que "la policía será flexible durante un tiempo razonable, no va a pararte para multarte directamente" (1, 2 y 3).
Este mapa de balizas no es de la DGT
El mensaje de X que difunde las declaraciones de Marlaska comparte también un mapa de España sobre el que aparecen diseminadas balizas V16. Este mismo mapa ha sido compartido en publicaciones en esta y en otras redes sociales. "En solo una semana por culpa de la baliza v16 han sido asaltados tres conductores a los que les han robado el coche gracias al mapa que facilita la DGT a los delincuentes", afirma un mensaje en X compartido 4.000 veces desde el 8 de enero.
El mapa difundido no pertenece a la Dirección General de Tráfico ni lo difunde esta entidad. Desde la DGT han confirmado a VerificaRTVE que se trata de un mapa ajeno a esta entidad. Se trata de un diseño realizado por una página web. Utiliza la imagen de una baliza para marcar los puntos donde, según afirma, hay vehículos detenidos y señalizados con la V16. En el 'aviso legal' de la página, se explica que se trata de "un servicio independiente y no oficial", de carácter "meramente informativo" y que "no sustituye en ningún caso a los avisos ni a los sistemas oficiales de información de tráfico de la DGT".
En cuanto al origen de los datos, la página web que difunde el mapa asegura que proceden de la DGT, pero advierte de que puede que no todos los puntos señalados se correspondan con balizas. El argumento es que la Dirección General de Tráfico publica advertencias por vehículos detenidos u otros obstáculos, pero sin indicar textualmente si el aviso procede de una baliza. "En consecuencia, aunque los puntos mostrados corresponden en la mayoría de los casos a la activación de una baliza V16, es posible que algunos de ellos representen otros supuestos de incidencia asociados a un vehículo, sin que ello afecte al carácter informativo del servicio", añade el 'aviso legal' de la citada web.
La DGT ofrece efectivamente en su mapa de tráfico información en tiempo real de las incidencias en las carreteras. Uno de los símbolos es un triángulo con una señal de exclamación dentro. Es el utilizado para marcar vehículos detenidos que han activado una baliza, según ha confirmado la DGT a VerificaRTVE, pero también otras incidencias como carriles cortados, vehículo lentos o advertencias del 112. La diferencia entre unos y otros se encuentra una vez que pinchamos en el aviso y accedemos a la información; en el caso de los avisos por una baliza activa, la fuente de los datos que se cita es DGT3.0, la plataforma de la Dirección General de Tráfico que recibe la señal de las V16.