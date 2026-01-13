Sí hay una moratoria de multas por la baliza V16, pero no porque haya habido robos

Se ha difundido en redes sociales que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado "un periodo de gracia" en la imposición de multas por no llevar la baliza V16, tras la denuncia de tres robos a conductores por parte de "grúas pirata". Es engañoso. El ministro sí ha anunciado una moratoria en las sanciones, pero no lo ha vinculado con estos supuestos robos. Desde el Ministerio del Interior informan a VerificaRTVE de que no tienen constancia de denuncias por ese motivo.

"Marlaska anuncia un periodo de gracia sin multas por la baliza, después de que tres conductores denunciaran el robo de sus coches por grúas piratas", afirma un mensaje en X compartido más de 3.000 veces desde el 8 de enero. Esta publicación y otras similares en diferentes redes sociales difunden un vídeo de 3:03 minutos con declaraciones de Grande-Marlaska, en las que explica que los cuerpos policiales de tráfico "serán flexibles y primará la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo".

Marlaska no vincula la moratoria con robos de "grúas pirata" En el vídeo difundido, el ministro Fernando Grande-Marlaska anuncia un periodo flexible en la imposición de multas por no llevar la baliza V16, pero no lo vincula con robos: explica esa moratoria y no menciona la existencia de robos a conductores por supuestas grúas pirata. Lo que dice respecto a esta cuestión es: "Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo evidentemente no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas". Y, más adelante, añade: "Ese tiempo razonable, proporcional, lo van a determinar las autoridades competentes en esa materia, que es la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que, en ese sentido, garantizan la seguridad de todos nosotros y en términos absolutamente razonables. Esto no es un mes, dos meses, tres meses, aquí el objetivo prioritario es esa información". La pieza recoge varios extractos de la rueda de prensa ofrecida el pasado día 8 de enero por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para presentar el balance provisional de seguridad vial 2025 junto al director general de la DGT, Pere Navarro. Las mismas declaraciones sobre el periodo de gracia fueron también difundidas por Europa Press, en este vídeo de un minuto, que incluye el contenido de la grabación difundida en redes sociales relativa a la moratoria de las multas. En RTVE Noticias te hablamos de esta moratoria y nos hicimos eco de las declaraciones del ministro del Interior. No encontramos ninguna alusión a los robos en la rueda de prensa, tampoco en las noticias de medios de comunicación sobre esa parte de la comparecencia de Marlaska y Navarro (1, 2, 3, 4). No hay registros de denuncias por robos de 'grúas piratas' a vehículos señalizados con la baliza. En VerificaRTVE hemos consultado al Ministerio del Interior y nos asegura que no constan este tipo de denuncias desde que el 1 de enero se impuso la obligación de utilizar la V16 hasta el pasado día 9 de enero. Los mensajes de redes que hablan de estos robos circularon el 8 de enero. El periodo de gracia para las multas por no llevar la baliza V16 ya se había anunciado en diciembre del año pasado. Tal y como recogen varios medios de comunicación y publicaciones especializadas en motor, el director de la DGT, Pere Navarro, aseguró en una entrevista que "la policía será flexible durante un tiempo razonable, no va a pararte para multarte directamente" (1, 2 y 3).