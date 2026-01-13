Baliza V16 y marcapasos: los riesgos y las recomendaciones son los mismos que para otros objetos con imán

Nos habéis consultado en nuestro canal de WhatsApp por titulares de portales web y mensajes de redes sociales que afirman que la baliza V16 es un problema para las personas operadas de corazón. En VerificaRTVE te explicamos qué interferencias pueden producir los imanes de estos dispositivos en los marcapasos con la ayuda de tres cardiólogos que concluyen que los riesgos y las recomendaciones son similares a los de otros objetos cotidianos.

"La DGT tiene un nuevo problema con las balizas V-16. Pero tú más si estás operado del corazón", afirma un titular web. Un mensaje publicado en X el 7 de enero asegura: "Alerta médica por la baliza V-16: puede afectar a los conductores con marcapasos". "Este médico alerta del riesgo de la baliza V16 para la salud de estos pacientes vulnerables", leemos en otra publicación en esta red social.

Una parte de los mensajes en redes y titulares web hacen referencia a las declaraciones a RAC1 de Manel Castellà, jefe de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Clínic de Barcelona. Este especialista explicó en una entrevista que un imán "cambia la programación del marcapasos y la sitúa a 60 pulsaciones por minuto, fija". Asegura que esas 60 pulsaciones son "suficientes para mantenerse con vida sin ningún problema", pero que "los pacientes pueden encontrar malestar, como cuando baja la tensión". En el caso de los dispositivos que son desfibriladores, asegura que "el imán anula esta terapia de desfibrilación, con lo cual también es un poco peligroso". "Lo que se aconseja con imanes potentes es no aproximarlos más allá de 15 o 30 centímetros", dice el experto.

Los imanes pueden afectar a marcapasos y desfibriladores En VerificaRTVE hemos consultado con la Sociedad Española de Cardiología (SEC) cuál es el efecto de los imanes en los marcapasos. Estos aparatos son dispositivos de estimulación cardiaca para "corregir trastornos del ritmo del corazón" (páginas 9 y 10) y su funcionamiento puede verse afectado por el campo magnético que produce un imán a su alrededor. "El marcapasos entra en un modo de funcionamiento magnético, en general se pone a una frecuencia estándar, y deja de tener sensibilidad. Se pone en un modo de seguridad para su funcionamiento", explica a VerificaRTVE el presidente de la Sociedad, Ignacio Fernández Lozano. Para que esta interferencia se produzca, añade, ambos aparatos tienen que estar muy cerca: "La distancia a la que un imán interfiere con un marcapasos es muy pequeña, unos pocos centímetros". Este experto explica también que no hay riesgo para el paciente si esta interferencia se produce. "El comportamiento en modo imán en ningún caso es peligroso para el paciente y además es una programación transitoria, el marcapasos vuelve a su programación normal cuando el paciente retira el imán justo de encima del marcapasos". Su conclusión es que "no existe evidencia de que las balizas V16 homologadas conlleven un riesgo generalizado para personas con marcapasos o desfibriladores automáticos implantables (DAI)". Un equipo internacional de científicos desarrolla un marcapasos más pequeño que un grano de arroz José María Guerra es médico adjunto del Servicio de Cardiología del Hospital de Sant Pau y coordinador del Grupo de Investigación en Cardiología Clínica y Traslacional del Instituto de Investigación de Sant Pau. Consultado por VerificaRTVE, asegura que un marcapasos puede reaccionar de tres maneras ante un imán: "O no hace nada, o se pone en modo de seguridad o hace un autotest de batería, aunque estos cada vez son menos. El imán debe estar sobre el pecho donde está el marcapasos. Pero si ocurre, ningún marcapasos se para por poner un imán encima, como mucho se pone en modo de seguridad". A su juicio, "no hay inconveniente en la manipulación de la baliza por estas personas". Este experto añade que la excepción son los desfibriladores implantables. "Tienen capacidad de dar un choque en caso de tener una arritmia maligna. Si a un desfibrilador le pones un imán encima y necesita dar un choque en ese momento, no lo dará", explica, "aunque en el momento en que quitas el imán de encima el dispositivo vuelve a funcionar de manera normal", apostilla. Emilce Trucco, cardióloga y miembro de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Cardiologia, da una explicación similar sobre los desfibriladores. En caso de interacción, "sería temporal porque cuando el imán se aleja, el desfibrilador continúa funcionando de modo normal". "La recomendación general es alejar el dispositivo 15 centímetros, lo mismo que con cualquier equipamiento o aparato que porte un imán", añade a VerificaRTVE.

Las instrucciones de las balizas con imán advierten sobre los marcapasos En las especificaciones técnicas de la baliza V16 incluidas en el Reglamento General de Vehículos indican que este aparato debe estar diseñado para quedar "estable sobre una superficie plana" y para no moverse ante una corriente de aire de 180 pascales (180 Pa). La DGT explica en su página web que la baliza debe estar dotada "de algún medio, como un imán" (apartado 6), que permita su sujeción, pero ni el citado Reglamento ni la DGT precisan el método. Puede tratarse de un imán o de otro sistema, como una ventosa. En VerificaRTVE hemos consultado las instrucciones de varios modelos homologados. En uno de los modelos (pág. 2) se especifica que "el equipo incluye bases magnéticas de alta capacidad inductiva" y recomienda: "Mantenga a los niños fuera de su alcance y evite acercarlo a fuentes emisoras o receptoras sensibles a las radiaciones magnética o marcapasos". Encontramos esta misma expresión en los libros de instrucciones de otras marcas (1, 2, 3). En algunos casos, la recomendación de mantener alejado el equipo se amplía también a "tarjetas magnéticas o dispositivos electrónicos susceptibles a interferencias".