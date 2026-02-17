La UCO detiene al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía por una operación urbanística

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a Rafael Pineda, exjefe de gabinete del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en el marco de una investigación vinculada a una operación urbanística en la provincia de Sevilla.

Fuentes cercanas a la investigación han informado de que, además del de Pineda, se han practicado cuatro arrestos más, entre ellos el de su mujer. De las cinco detenciones totales, cuatro se han practicado en Sevilla y una en Málaga.

La investigación de la UCO se centra en una operación comercial sospechosa realizada en 2024 con la venta por 3,9 millones de euros de una parcela de 10.000 metros cuadrados en el Higuerón (Sevilla).

Concretamente, se apunta a un solar de titularidad pública que había sido comprado cinco meses antes por una sociedad de la esposa de Rafael Pineda por una cantidad inferior, 1,7 millones, a la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa).

La Guardia Civil ya intervino, con el volcado hace varios meses, el correo electrónico corporativo de Pineda durante su etapa en la Delegación del Gobierno de Andalucía, una actuación que incluyó registros también a la sede de Emvisesa. La Benemérita investiga un posible delito de tráficos de influencias y de corrupción, además de no descartar nuevas imputaciones los próximos días.