La UCO solicita al Supremo investigar las cuentas bancarias de tres exdirectivos de Acciona relacionados con Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al Tribunal Supremo que autorice el análisis de las cuentas bancarias de tres exdirectivos de Acciona para rastrear los fondos que habrían salido de esta constructora hacia Servinabar, la empresa de la que sería socio el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Con esta petición, la unidad policial pretende seguir la trazabilidad del dinero con el objetivo de "continuar en el esclarecimiento" del origen de los fondos.

Así lo ha solicitado la UCO en un documento que ha remitido al juez Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, y al que ha tenido acceso RTVE este jueves, tras detectar hace unos meses que la "principal fuente de ingresos" de Servinabar radicaba presuntamente en varias obras adjudicadas a Acciona. Dicho análisis permitió concluir que "al menos el 75,33% de los ingresos percibidos por Servinabar tienen su origen en transferencias emitidas directamente desde Acciona".

Por tanto, los agentes ven "imprescindible" que la investigación del Tribunal Supremo se dirija ahora a escudriñar las cuentas de varios exdirectivos investigados y también de la cooperativa Erkolan, mercantil a la que Servinabar "transfirió un total de 367.290,43 euros" entre junio de 2020 y mayo de 2025. Este período se corresponde con la contratación de Belén Cerdán, hermana de Santos, por parte de la cooperativa vasca.

Información bancaria de Acciona y Erkolan Por ello, en el escrito la UCO ha solicitado a Puente que se dirija a varias entidades bancarias para que remitan información sobre el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Peregrini y también sobre Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que fueron suspendidos por la constructora a raíz del informe de la Guardia Civil. Cabe recordar que Acciona formó una UTE con Servinabar para realizar varias obras públicas en Navarrra. Ahora, los investigadores piden permiso para indagar en las cuentas bancarias de los exdirectivos de la constructora. Además, la Guardia Civil quiere obtener información bancaria de la sociedad cooperativa Erkolan, a la que Servinabar transfirió 367.290 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025, período que coincide con la contratación en la cooperativa de la hermana de Santos Cerdán. La UCO sospecha que los pagos que recibió Servinabar por parte de la cooperativa vasca fueron para "soportar el abono de las nóminas de la hermana de Santos", que estaba contratada en ese momento. En este sentido, los investigadores también ponen el foco en la presunta contratación de familiares de Cerdán en empresas supuestamente vinculadas a la trama, como sería también el caso de su mujer, sin que conste "función profesional alguna".