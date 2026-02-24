El alcalde de Móstoles rechaza la denuncia por acoso y acusa a la oposición de difundir "bulos" tras pedir su dimisión
- Los grupos de la oposición han pedido su dimisión en un pleno extraordinario convocado para que dé explicaciones
- La exedil de Móstoles ha presentado una querella criminal contra Manuel Bautista por acoso sexual y laboral
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha acusado este martes al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "expandir bulos" contra él para conseguir gobernar en la ciudad "de forma absolutamente antidemocrática" y ha asegurado que seguirá en el cargo y defenderá su honor "con uñas y dientes", antes de entrar en el pleno extraordinario convocado para que diera explicaciones una semana después de la querella por acoso sexual y laboral por parte de una exedil en el que todos los grupos de la oposición han pedido su dimisión.
"El señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira y me están difamando, y eso no lo podemos consentir en ningún caso", ha afirmado el regidor en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al Pleno extraordinario solicitado por la oposición —PSOE, Más Madrid y Vox— para abordar las acusaciones de abuso sexual formuladas por la exedil de la Corporación.
En esta línea, Bautista ha defendido que "no hay una causa judicial abierta" y que "sin haber tan siquiera una querella, no pueden en ningún caso actuar como está actuando", pese a que la exedil la presentó la querella semana pasada, tal y como confirmó su abogado en La Hora de La 1.
Bautista considera que la situación "no le va a salir gratis" al presidente del Gobierno, al que responsabiliza directamente de una "campaña absoluta de deshumanización de una persona".
Defiende la legitimidad de su Ejecutivo
Por otro lado, el alcalde ha defendido la legitimidad del actual Ejecutivo local al señalar que el Partido Popular gobierna "porque quieren los mostoleños" y con el objetivo de "poner a Móstoles donde se merece" y "limpiar de la corrupción sanchista que aquí había y estaba corroyendo esta institución". Sin embargo, ha aseverado que protegerá su "integridad y honor" y que lo hará "con uñas y dientes, en los tribunales y en todos los sitios donde sea pertinente".
“Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, rechaza de manera categórica todas las acusaciones en su primera intervención en el pleno extraordinario del Ayuntamiento— Radio 5 (@radio5_rne) February 24, 2026
"El señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira", ha dicho antes de entrar al salón de plenos
🎙️Eva Prieto pic.twitter.com/4JtPQG2nt1“
También ha anunciado acciones legales contra quienes, a su juicio, hayan "mancillado mi honor" o actuado "de mala fe" como, dice, lo está haciendo el presidente del Gobierno, al que ha calificado de "sectario".
Durante su intervención, ha vinculado la polémica con otros casos de ámbito nacional y ha apuntado a la "curiosa" coincidencia temporal con comparecencias públicas y procesos electorales, al considerar que se trata de "otra cortina de humo". "Señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira y están alentando y me están difamando y eso no lo podemos consentir en ningún caso", ha concluido.
El PP presionó a la exedil para no hacer pública su denuncia
La exconcejala del PP en Móstoles denunció en el seno del partido al alcalde de este municipio Manuel Bautista por presunto acoso sexual y laboral durante su etapa en el Ayuntamiento, pero el partido la presionó para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte del regidor, según adelantó el diario El País.
Los hechos denunciados por la exedil se produjeron desde el inicio de la campaña electoral de 2023, cuando según la concejala empezó a sufrir "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", llegando a "difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales".
Antes de presentar la querella, la exconcejal anunció que preparaba una acción judicial contra el regidor y contra altos cargos del partido por la filtración sin su consentimiento de los correos personales que había enviado para pedir amparo a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y al partido.
Según el letrado, la denuncia por la supuesta filtración buscará esclarecer quién ordenó o facilitó dicha filtración, si desde la Comunidad de Madrid o desde el entorno del Partido Popular de Madrid, por un posible delito de revelación de secretos y otros.