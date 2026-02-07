El PP acusa a la izquierda de intentar "tapar la ponzoña" del Gobierno con el caso de acoso sexual en Móstoles

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado a "la izquierda política y mediática" de tratar de "tapar toda la ponzoña y la basura" del Gobierno, con el supuesto caso de acoso sexual y laboral en el Partido Popular de Móstoles. Además, ha denunciado un "linchamiento" contra quien "se sale del guion" del Ejecutivo y ha asegurado que lo que ha hecho su partido es defender "la presunción de inocencia".

"No hay absolutamente nada que intente la izquierda política y mediática que sea capaz de tapar sus puteros, sus corruptelas, sus líos de Begoña Gómez, del hermano, los negocios de Zapatero, las entregas a Bildu, a Esquerra Republicana, la entrega de la igualdad y la libertad de españoles...", ha relatado Serrano este sábado en unas jornadas de Nuevas Generaciones del PP de Madrid.

"Nada va a tapar toda la ponzoña y la basura en la que está convirtiendo este Gobierno a la sociedad española", ha incidido.

En su intervención en el acto, al que también ha asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado, Serrano se ha referido en una alusión velada a la denuncia de una exedil del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde, Manuel Baustista, publicada por el diario 'El País'.

Según esta información, la exedil denunció internamente en el PP que el alcalde la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas" y, cuando la exconcejala se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral" que siguió hasta que dejó su acta, en octubre de 2024.

Tras la información, que también señalaba que el PP de Madrid habría encubierto la denuncia, han salido a la luz los correos y las grabaciones de las reuniones que la exedil mantuvo con los dirigentes de la formación en Madrid, Alfonso Serrano y Ana Millán, personas de la máxima confianza de Díaz Ayuso, que no ampararon a la denunciante. Por su parte, la exconcejala ha anunciado que denunciará judicialmente al regidor.