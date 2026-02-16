La Fiscalía de Málaga denuncia al exsecretario general del PSOE de Torremolinos acusado de acoso sexual

La Fiscalía de Málaga ha presentado este lunes una denuncia ante el Juzgado contra el exsecretario local del PSOE de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, suspendido cautelarmente de militancia por supuesto acoso sexual por una afiliada socialista. Fuentes judiciales han indicado a RTVE que la denuncia se ha presentado por delitos de acoso sexual, contra la libertad sexual y contra la intimidad.

La Fiscalía en un primer momento abrió diligencias preprocesales ante la denuncia de la militante y, tras la correspondiente investigación y reunir toda la información, ha determinado que los hechos podrían ser constitutivos de delito y ha interpuesto la correspondiente denuncia. El Juzgado Decano procederá a su reparto entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Málaga, según han precisado las fuentes.

Según la denuncia de la militante socialista, consultada por EFE, en el último trimestre de 2021 la militante comenzó a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas, lo que le generó "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".